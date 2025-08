Camposanto, inciviltà e comportamenti pericolosi da parte di gruppi di ragazzi: l’Amministrazione comunale invita a segnalare

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

CAMPOSANTO - L'Amministrazione comunale di Camposanto, nelle ultime settimane, sta ricevendo segnalazioni da parte di cittadini riguardo a comportamenti incivili e pericolosi messi in atto da gruppi di ragazzi in diverse zone del territorio comunale, in alcuni casi anche in luoghi pubblici o nei pressi di abitazioni private.

Attraverso un post pubblicato sul proprio gruppo Facebook, l'Amministrazione comunale di Camposanto rende noto di avere attivato le forze dell’ordine e chiesto maggiori controlli nelle aree più critiche. Inoltre, è stato richiesto l’uso delle immagini di videosorveglianza per l’identificazione dei responsabili ed è stata data disponibilità ad incontrare le famiglie, qualora i soggetti siano minorenni, una volta identificati.

L'Amministrazione comunale invita, inoltre, tutta la cittadinanza a collaborare: in caso di episodi simili, è possibile chiamare le forze dell’ordine (112), così da permettere interventi rapidi e l’identificazione dei responsabili anche attraverso l'utilizzo di eventuali telecamere presenti.

"Il nostro obiettivo - spiega l'Amministrazione comunale - è riportare serenità e rispetto delle regole di convivenza civile, tutelando la sicurezza di tutti".

LEGGI ANCHE: