Cane anziano costretto a camminare sull’asfalto rovente, sequestrato dalle guardie dell’OIPA di Modena

MODENA - Anziano e con difficoltà a camminare a causa dell’asfalto rovente, veniva costretto a percorrere lunghi tragitti in un pomeriggio estivo, con evidente difficoltà: un Border Collie di 11 anni è stato sequestrato dalle Guardie Zoofile dell’OIPA di Modena, intervenute cogliendo l’episodio sul fatto.

Il povero animale si presentava in uno stato di estremo affaticamento tanto da accasciarsi ripetutamente a terra: il respiro affannoso e l’evidente dolore agli arti posteriori e alla schiena rendevano chiara la sua difficoltà nel proseguire il percorso, nonostante i continui rimproveri del detentore – che camminava un centinaio di metri più avanti.

L’uomo è ora indagato per il reato di maltrattamento di animali.

Il cane è stato posto sotto sequestro e accolto nel canile di Spilamberto, dove è stato subito soccorso: spossato per via del calore dell’asfalto – circa 45 gradi – respirava in modo irregolare ed era molto magro e dolorante.

“Un comportamento insensibile e ingiustificabile – commenta Sara Ferrarini, Coordinatrice delle Guardie Zoofile dell’OIPA di Modena e provincia – tanto più perché nei confronti di un cane anziano e fragile. La detenzione di un animale significa assumersi una responsabilità seria: se non si è in grado di garantirgli cure, rispetto e benessere, si può essere responsabili ai sensi di legge”.