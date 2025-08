Cantiere ponte ciclopedonale a Concordia, senso unico in via per San Possidonio fino all’8 agosto

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

CONCORDIA - La Provincia di Modena informa che per consentire il proseguimento dei lavori al cantiere della nuova passerella ciclopedonale sul fiume Secchia a Concordia, restano in vigore fino a tutta la giornata di venerdì 8 agosto le modifiche alla viabilità introdotte in via per san Possidonio.

Resta quindi in vigore il senso unico in via per San Possidonio, in direzione San Possidonio, nel tratto di strada tra l’intersezione con via Carducci e quella con via Matteotti. Chi viaggia da San Possidonio in direzione Concordia dovrà svoltare su Via Matteotti. Resta in vigore anche il divieto di sosta nel parcheggio sotto l'argine che affianca la Strada Provinciale 8, che sarà utilizzato come deposito materiali e mezzi di lavoro.

