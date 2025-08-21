Carpi, nuove disinfestazioni in aree verdi private

CARPI - Dopo il maltempo, venerdì 22 agosto, dalle 7, riprenderanno e si concluderanno gli interventi di disinfestazione iniziati mercoledì nelle aree verdi private delle zone di via Sallustio e via Martinelli e sospesi per la pioggia. Sempre con inizio alle 7 e proseguimento nell’arco della giornata fino a conclusione, saranno effettuati tre nuovi interventi nelle aree verdi privati delle zone delle vie Aldo Moro, Lelio Rossi e Spallanzani a seguito della conferma di nuovi casi di Chikungunya. La popolazione interessata dai nuovi interventi sarà avvisata con materiale informativo distribuito nella serata di oggi, giovedì 21 agosto. I trattamenti di disinfestazione nelle aree verdi private sono eseguiti, a seguito di conferme di casi sospetti del virus, in raccordo con l’Unità di crisi composta anche dall’Azienda Usl di Modena e dalla Regione Emilia Romagna.

A Fossoli, sarà completato e ampliato l’intervento iniziato mercoledì nell’area intorno a via Martinelli. L’ampliamento della zona da trattare è dovuto alla conferma di un nuovo caso in via del Melograno. I trattamenti saranno quindi effettuati anche nell’area intorno a via del Melograno, delimitata dalle vie Budrione-Migliarina, Largo dei Mari, Pioppi, Cacciatore, Fogazzaro, Nomadelfia, via dell’Acero, via Deportati Ebrei, via del Tiglio, via dell’Ulivo. Il trattamento di disinfestazione nella zona di via Aldo Moro riguarda l’area compresa tra le vie Ugo da Carpi, Lincoln, Garagnani, Mazzali, De Nicola, Carducci, Fratelli Rosselli, Nicolò Biondo, Gramsci, Alghisi, San Bernardino Realino, Amendola, Marchi, Cimitero israelitico, Camilla Pio, Tiraboschi, Farini, Tassoni, Meloni di Quartirolo.

Il trattamento nella zona di via Spallanzani riguarda l’area compresa tra le vie Giovanni XXIII, Manzoni e Volta, mentre il trattamento che ha al centro via Lelio Rossi riguarda l’area compresa tra le vie Messori, Govi e Giovanni XXIII. L’intervento porta a porta nelle aree private fa parte delle misure di sanità pubblica attivate in questi giorni per garantire la massima protezione della popolazione e ridurre il rischio di diffusione del virus nell’ambito del quale sono state trattate anche tutte le aree verdi pubbliche della città e delle frazioni. I cittadini possono contribuire a limitare la diffusione delle zanzare rimuovendo i potenziali focolai larvali: vanno eliminati i ristagni d’acqua in balconi e giardini e svuotati i sottovasi; è necessario utilizzare con regolarità i prodotti larvicidi nei tombini, nelle griglie di scarico, nei pozzetti di raccolta delle acque piovane e nei luoghi dove non è possibile eliminare le raccolte d’acqua, comprese fontane e piscine non in esercizio. La periodicità dei trattamenti dipende dal tipo di prodotto utilizzato e occorre ripeterli in caso di pioggia. Per contrastare le zanzare riducendo l’utilizzo di larvicidi è utile anche installare una zanzariera nei tombini dei cortili privati; tenere sgombri i cortili da erbacce e rifiuti di ogni genere sistemandoli in modo da evitare ristagni di acqua; mantenere le grondaie pulite. I prodotti larvicidi si trovano in farmacia ma si possono ritirare anche negli uffici comunali di via Peruzzi (al secondo piano), dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio (lunedì, martedì e giovedì, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17.30; mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13)

Ugualmente importante è evitare di farsi pungere facendo attenzione, quindi, alla protezione personale adottando in casa accorgimenti come zanzariere, zampironi ed elettroemanatori, e proteggendosi all’aperto con repellenti (certificati).