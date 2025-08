Carpi, un nuovo iniettore wireless per le mammografie con mezzo di contrasto per la Breast Unit

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

CARPI - Nuova donazione da parte dell’Associazione Malati Oncologici - AMO Odv di Carpi alla Breast Unit dell’Azienda USL di Modena, l’unità con sede all'Ospedale Ramazzini di Carpi, che si occupa della diagnosi e cura del tumore al seno, diretta dalla dottoressa Katia Cagossi. A disposizione dei professionisti della senologia, in particolare i radiologi, è arrivato pochi giorni fa un nuovo iniettore, una strumentazione wireless di ultima generazione utilizzata per infondere il mezzo di contrasto nelle mammografie che richiedono questo particolare metodo. L’iniettore, portatile e dunque agevolmente trasportabile tra gli ambulatori della senologia, consente di eseguire mammografie con mezzi di contrasto senza dover spostare la paziente: l’infusione del liquido e l’esecuzione dell’esame mammografico ora potranno avvenire all’interno dello stesso ambulatorio, con maggiore praticità e privacy, dal momento che possono intercorrere al massimo due minuti tra l’infusione e l’esecuzione della mammografia.

La mammografia con mezzo di contrasto viene eseguita in casi selezionati, ad esempio per la stadiazione di tumori al seno prima e dopo il trattamento chemioterapico per valutarne l’efficacia; per la pianificazione preoperatoria o per una migliore precisione diagnostica. Sono circa 300 le mammografie con mezzo di contrasto eseguite ogni anno a Carpi. Nella mattinata di venerdì 1° agosto la consegna e il ringraziamento per la donazione, alla presenza dei donatori, la presidente Franca Pirolo e la segretaria Rita Amadei, e di dirigenti e professionisti sanitari, tra cui la direttrice del Distretto di Carpi Stefania Ascari, la direttrice sanitaria del Ramazzini Giulia Ciancia, la direttrice della Breast Unit dell’Ausl Katia Cagossi e le radiologhe Arianna Bolognini, Valentina Russo e Sara Martinelli.

“La generosità e la costanza di AMO Odv – sottolineano Ascari e Ciancia – nel supporto alle attività cliniche dell’ospedale ne fanno da anni una risorsa fondamentale per garantire cure e assistenza sempre aggiornate e di qualità. L’associazionismo integra e completa l’attività dell’Azienda sanitaria in modo coordinato, a vantaggio dell’offerta ai cittadini di questo territorio: un grazie di cuore ad AMO per questa donazione e per tutto il supporto che ogni giorno assicura a professionisti e pazienti”.

