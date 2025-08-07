Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Consob blocca truffa WhatsApp, l’App si aggiorna per la sicurezza

7 Agosto 2025

(Adnkronos) - Un'operazione senza precedenti ha portato la Consob, l'Autorità Italiana per la Vigilanza dei Mercati Finanziari, a bloccare una maxi-truffa che prometteva rendimenti fino al 300% e che si diffondeva su WhatsApp. L'intervento dell'Autorità è stato necessario per fermare un'attività di intermediazione finanziaria abusiva che ha causato ingenti perdite, ma la stessa piattaforma di messaggistica continua a evolvere, introducendo proprio in queste settimane nuove funzionalità per rendere le comunicazioni più sicure e ordinate.  La frode si basava su un meccanismo ingannevole che sfruttava l'interazione nelle chat di gruppo. Come riportato nel bollettino ufficiale della Consob, la truffa consisteva nel prospettare "rendimenti stratosferici, anche a tre cifre" che i risparmiatori avrebbero potuto ottenere seguendo le istruzioni di "sedicenti esperti" su WhatsApp. Le vittime venivano quindi indotte a scaricare due app fittizie, CarFirst per Android e CapOne per iOS, per effettuare finte operazioni di trading. Le vittime venivano così coinvolte in una (finta) attività di negoziazione e d'investimento su titoli azionari e indici di borsa, che si rivelava del tutto fasulla, portando a una "perdita totale delle somme impegnate". Per bloccare l'attività, la Consob ha ordinato la cessazione delle operazioni e ha chiesto a Google e ad Apple di rimuovere immediatamente le app dai loro store. L'episodio sottolinea ancora una volta i rischi legati alla fiducia riposta in promesse di guadagno irrealistiche su piattaforme online. Tuttavia, proprio mentre il nome dell'applicazione emerge in una notizia legata a un uso illecito, WhatsApp sta testando una novità che va nella direzione opposta, offrendo maggiore sicurezza e ordine per le comunicazioni. L'app di messaggistica sta infatti sviluppando la possibilità di creare e condividere aggiornamenti di stato visibili esclusivamente ai membri di una specifica chat di gruppo.  Questa funzionalità, individuata nella versione beta 2.25.22.11 per Android, si propone come una soluzione intelligente per condividere avvisi rapidi e pertinenti senza intasare la conversazione principale. Gli stati di gruppo, che avranno una durata di 24 ore, potranno essere visualizzati toccando l'icona del gruppo o nella scheda "Aggiornamenti".  Questo sistema è particolarmente utile per le comunicazioni di servizio o per il coordinamento in gruppi di lavoro. Dal punto di vista della privacy, WhatsApp ha confermato che anche questi stati sono protetti dalla crittografia end-to-end, garantendo che solo i partecipanti alla chat possano visualizzarne il contenuto e dimostrando l'impegno dell'azienda nel mantenere la sicurezza delle comunicazioni. [email protected] (Web Info)
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
PERSONE | Gennet Casoni: ”Io ho due anime dentro di me: l’Africa e l’Italia. Ricci, passioni e tanto altro”
La storia - La sua storia è diventata un fumetto d’autore disegnato dal noto artista Marco Sciame: “Il mio nome è Paradiso" è il titolo
Glocal
Questo pazzo, pazzo mondo
Glocal - “Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo”, in inglese “It’s a mad, mad, mad, mad world”, è il titolo di un film americano del lontano 1963, le cui vicende non hanno nulla a che vedere con l’articolo che vorrei scrivere, ma il cui titolo calza a pennello con l’attuale situazione politica dell’intero pianeta.
ITINERARI CURIOSI | Tresigallo, il paese dei sogni
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

