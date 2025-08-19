Cordoglio dell’Ausl per la scomparsa del dottor Paolo Coluccio, professionista del Servizio veterinario
L’Azienda USL di Modena esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Paolo Coluccio, professionista del Servizio veterinario. 48 anni, Coluccio era giunto in Azienda nel 2021 e lavorava al Centro Servizi di Baggiovara nell’Area C, dedicata alle attività per l’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. In particolare si occupava dei controlli relativi ai sottoprodotti di origine animale, come ad esempio la mangimistica e la formazione degli alimenti per il petfood. Negli anni aveva acquisito una notevole esperienza e competenza anche nel campo degli animali da esperimento, che lo ha portato a collaborare con l’Istituto Superiore di Sanità proprio su questo settore.
Commosso il ricordo dei colleghi del Servizio veterinario: “La sua capacità di superare le avversità e di affrontare i cambiamenti lascia in tutti noi una impronta indelebile ed un grande insegnamento che terremo nei nostri cuori. La professionalità, la resilienza e l’allegria ci accompagneranno per sempre e ci saranno di esempio nella nostra attività giornaliera. Ci ha lasciato il dono della virtù della pazienza sapendo attendere il tempo del raccolto e della felicità. Lascerà in tutti noi un vuoto difficile da colmare”.
Il Servizio veterinario, la Direzione del Dipartimento di Sanità Pubblica e la Direzione Generale dell’Azienda USL di Modena, a nome di tutto il personale, esprimono vicinanza ai familiari del dottor Coluccio in questo momento così doloroso.
- Cordoglio dell’Ausl per la scomparsa del dottor Paolo Coluccio, professionista del Servizio veterinario
- Carpi, Chikungunya: FdI chiede chiarimenti sulla gestione della disinfestazione
- Quattro giorni di festa, musica e tradizione: a San Possidonio 219ª Sagra del Crocifisso
- Temporali, allerta meteo per mercoledì 20 agosto anche nella Bassa modenese
- Europei di pallavolo 2026, Modena scelta tra le città ospitanti
- Nonantola in lutto per la morte dell'imprenditore Giorgio Zennasi Zanasi
- Carpi e Modena, minacciavano e rapinavano donne adescate su siti di incontri: arrestati due uomini
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Emilia-Romagna, nascono 63 hub urbani e di prossimità per ridare vita ai centri storici e ai borghi
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero