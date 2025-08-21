Drag Queen dopo la messa del vescovo, polemiche sulla Sagra di San Luigi a Rovereto

NOVI DI MODENA - Sta suscitando polemiche la presenza, nel calendario di eventi relativo alla Sagra di San Luigi, in programma a Rovereto, frazione di Novi di Modena, dal 28 agosto al 1° settembre, di uno spettacolo delle Drag Queen fissato alle 20.30 di domenica 31 agosto, in seguito alla Messa celebrata dal vescovo Erio Castellucci.

In particolare, ad esprimere la propria contrarietà e a chiedere l'annullamento dello spettacolo è il "Popolo della Famiglia", con il suo portavoce nazionale Mirko De Carli: "Nel calendario della Diocesi di Carpi e della parrocchia dopo la Messa del vescovo è in programma uno spettacolo di Drag Queen. Dopo la mostra blasfema che abbiamo tutti condannato, ora le Drag Queen: chiediamo con forza la rimozione di questo evento. I fedeli vanno rispettati e anche le festività religiose e il vescovo: ora occorre intervenire".