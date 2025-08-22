Festa de l’Unità provinciale, sabato 23 agosto si parla di volontariato e non autosufficienza con l’assessora regionale Conti

MODENA - Modena Capitale del Volontariato 2026: sarà questo tema a inaugurare, alle ore 19.30, gli incontri di sabato 23 agosto alla Festa provinciale dell’unità di Modena, in via Divisione Acqui, accanto al PalaPanini. Sul palco dell’Agorà ‘Aude Pacchioni’ si confronteranno, in una discussione moderata dalla giornalista Laura Solieri, il presidente del Centro Servizi per il Volontariato Terre Estensi Alberto Caldana, il portavoce del Forum Terzo Settore della Provincia di Modena Ruggero Cavani, insieme ad Annalisa Lamazzi, Emanuela Carta, Stefania Vecchi e Anna Perazzelli, presidenti rispettivamente di ARCI Modena, CSI Modena, ModenaXglialtri e Croce Blu Modena. A seguire, alle ore 21.00, il focus si sposterà sul tema non autosufficienza e famiglie con l’assessora regionale Isabella Conti, il presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna Marta Puviani, il deputato Pd in Commissione Sanità Gianni Girelli e il sindaco di Fiorano Modenese Marco Biagini. A condurre l’incontro, al quale saranno presenti anche i sindacati dei pensionato, Loredana Ligabue.

All’Arena Left, invece, spazio per la musica, dalle ore 21.30, con il concerto-tributo a Manu Chao dei King Kong 5. Contemporaneamente, presso lo spazio El Baile, balli con la scuola di salsa cubana darà avvio a una lunga serata all’insegna della danza. Nello spazio per bambini e ragazzi gestito da Arci Ludica, ci saranno invece giochi da tavolo dai 5 anni in su, spazio morbido per i più piccoli fino ai 4 anni e attività sportiva con il ballo caraibico in collaborazione con J’Latinos Dance School. Si ricorda che sono cinque le ristorazioni – Falò delle Terre d’Argine, Fish & Pig, Osteria 467, Pizzeria sotto le stelle, Siamo Fritti - oltre ai tre punti ristoro La Capannina, Spritz & Borlenghi e gelateria. La Festa è facilmente raggiungibile: il parcheggio per le auto è gratuito e, per incentivare una mobilità sostenibile, sarà allestito un deposito biciclette e monopattini custodito, al costo simbolico di 1 euro, grazie al supporto di Aliante Cooperativa Sociale.

LEGGI ANCHE: