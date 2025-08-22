Festa de l’Unità provinciale, sabato 23 agosto si parla di volontariato e non autosufficienza con l’assessora regionale Conti
MODENA - Modena Capitale del Volontariato 2026: sarà questo tema a inaugurare, alle ore 19.30, gli incontri di sabato 23 agosto alla Festa provinciale dell’unità di Modena, in via Divisione Acqui, accanto al PalaPanini. Sul palco dell’Agorà ‘Aude Pacchioni’ si confronteranno, in una discussione moderata dalla giornalista Laura Solieri, il presidente del Centro Servizi per il Volontariato Terre Estensi Alberto Caldana, il portavoce del Forum Terzo Settore della Provincia di Modena Ruggero Cavani, insieme ad Annalisa Lamazzi, Emanuela Carta, Stefania Vecchi e Anna Perazzelli, presidenti rispettivamente di ARCI Modena, CSI Modena, ModenaXglialtri e Croce Blu Modena. A seguire, alle ore 21.00, il focus si sposterà sul tema non autosufficienza e famiglie con l’assessora regionale Isabella Conti, il presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna Marta Puviani, il deputato Pd in Commissione Sanità Gianni Girelli e il sindaco di Fiorano Modenese Marco Biagini. A condurre l’incontro, al quale saranno presenti anche i sindacati dei pensionato, Loredana Ligabue.
All’Arena Left, invece, spazio per la musica, dalle ore 21.30, con il concerto-tributo a Manu Chao dei King Kong 5. Contemporaneamente, presso lo spazio El Baile, balli con la scuola di salsa cubana darà avvio a una lunga serata all’insegna della danza. Nello spazio per bambini e ragazzi gestito da Arci Ludica, ci saranno invece giochi da tavolo dai 5 anni in su, spazio morbido per i più piccoli fino ai 4 anni e attività sportiva con il ballo caraibico in collaborazione con J’Latinos Dance School. Si ricorda che sono cinque le ristorazioni – Falò delle Terre d’Argine, Fish & Pig, Osteria 467, Pizzeria sotto le stelle, Siamo Fritti - oltre ai tre punti ristoro La Capannina, Spritz & Borlenghi e gelateria. La Festa è facilmente raggiungibile: il parcheggio per le auto è gratuito e, per incentivare una mobilità sostenibile, sarà allestito un deposito biciclette e monopattini custodito, al costo simbolico di 1 euro, grazie al supporto di Aliante Cooperativa Sociale.
- Sequestrato il canale YouTube del trapper Musta Rè: i contenuti delle canzoni inneggiano alla violenza
- Festa de l'Unità provinciale, sabato 23 agosto si parla di volontariato e non autosufficienza con l’assessora regionale Conti
- Team di "Onda Solare" in l’Australia per la Bridgestone World Solar Challenge 2025
- Mamma e papà salgono sul treno e lei rimane sui binari, bambina aiutata a ricongiungersi con i genitori
- La scuola internazionale SoilMATs fa tappa a Modena
- A Cento torna il "Guercino d'Oro"
- Travolto da un muletto, muore operaio di 28 anni
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Finale Emilia, comunità in lutto per la morte di Gino Grillenzoni di Lapam
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento