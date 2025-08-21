Google Meet rende disponibile la traduzione vocale in tempo reale – Il video

Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
(Adnkronos) - Google Workspace ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, la disponibilità generale della traduzione vocale in tempo reale per Google Meet, un'innovazione che promette di rivoluzionare il modo in cui i team multilingue comunicano. La nuova funzionalità è già in fase di rollout graduale, a partire dalla combinazione di lingue inglese e italiano. Superare le barriere linguistiche è una delle sfide più significative nella collaborazione globale. Riunioni, sessioni di brainstorming e meeting con clienti e partner internazionali spesso richiedono l'intervento di un interprete o generano incomprensioni che rallentano la produttività. Con l'introduzione di questa tecnologia, Google punta a rendere la comunicazione più semplice ed efficiente.  A differenza dei semplici traduttori testuali, la nuova funzionalità di Google Meet sfrutta una sofisticata intelligenza artificiale per tradurre il parlato in modo quasi istantaneo. La peculiarità di questa tecnologia non si limita alla conversione delle parole, ma si estende alla capacità di preservare il tono, la cadenza e le sfumature emotive dell'interlocutore. Ecco il video dimostrativo   Il risultato è un dialogo che scorre in modo sorprendentemente fluido e autentico, consentendo ai partecipanti di concentrarsi pienamente sul contenuto della conversazione anziché sulle difficoltà linguistiche. Questa innovazione è un passo significativo verso un'esperienza di videocall più naturale, che simula la fluidità di una conversazione in presenza. La funzionalità di traduzione vocale è pensata per supportare la produttività in una vasta gamma di contesti. Che si tratti di meeting di team con membri in fusi orari diversi, di sessioni di formazione con partecipanti internazionali o di negoziazioni con partner esteri, la tecnologia di Google Meet rende queste interazioni più efficienti e meno stressanti.  La nuova feature è in fase di lancio graduale a livello globale e sarà disponibile per gli utenti che dispongono di un abbonamento Google AI Pro e Ultra. Per chi desidera avere un'anteprima del funzionamento della tecnologia, è già disponibile un video dimostrativo che ne illustra l'efficacia in azione. [email protected] (Web Info)
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
PERSONE | Gennet Casoni: ”Io ho due anime dentro di me: l’Africa e l’Italia. Ricci, passioni e tanto altro”
La storia - La sua storia è diventata un fumetto d’autore disegnato dal noto artista Marco Sciame: “Il mio nome è Paradiso" è il titolo

    • WatchSospette iregolarità nella gestione del Comune di San Prospero, l'opposizione vuole vederci chiaro
    • WatchScandalo Amo contanti e bancomat, Forza Italia porta il caso in Procura
    • WatchCentro antiviolenza a Medolla - Cos'è, come funziona e che aiuto ti può dare

