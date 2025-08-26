Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
(Adnkronos) - Robomart, startup con sede a Los Angeles, ha presentato il nuovo RM5, un robot per le consegne a domicilio che porta all’estremo il concetto dei piccoli veicoli da marciapiede. A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto. Il veicolo è classificato come autonomo di livello 4, quindi non richiede spazio per un conducente e circola a velocità limitata, con un massimo di 40 km/h.
Totalmente elettrico, dispone di un’autonomia di circa 180 chilometri e di un peso complessivo di poco superiore alla tonnellata.
“Robomart esiste per rendere finalmente sostenibile ed economicamente efficiente la consegna on-demand”, ha dichiarato Emad Suhail Rahim, co-fondatore e chief strategy officer, sottolineando come l’obiettivo sia quello di creare una sorta di “Instacart autonomo”, ma realmente redditizio sia per i retailer sia per i consumatori. Il modello di business prevede un’app proprietaria sullo stile di Uber Eats o Instacart, dove sarà possibile selezionare prodotti da supermercati, ristoranti e negozi convenzionati. Ogni consegna avrà un costo fisso di 3 dollari a ordine, senza maggiorazioni, commissioni o mance, elemento che l’azienda considera chiave per attrarre utenti in un mercato dove gran parte dei servizi di delivery non riesce ancora a generare profitti. Dal punto di vista logistico, RM5 si distingue perché può raccogliere ordini da più rivenditori prima di avviare il giro di distribuzione, con percorsi dinamici e multi-stop ottimizzati dall’intelligenza artificiale. Una volta giunto a destinazione, il cliente utilizza l’app per sbloccare l’armadietto assegnato e ritirare la propria spesa. Secondo Tigran Shahverdyan, co-fondatore e CTO, il robot “può trasportare cinquanta volte più carico rispetto ai piccoli bot da marciapiede o ai droni, evitando i limiti di capacità e di manodopera dei metodi tradizionali”.
Robomart non parte da zero: già quattro anni fa aveva sperimentato la formula utilizzando minivan Mercedes modificati per le consegne. Oggi la società vanta collaborazioni con marchi come Ahold Delhaize, Unilever, Mars, Avery Dennison e Yamaha Motors, e ha raccolto finanziamenti da fondi come Hustle Fund, Wasabi Ventures e HAX, per un totale inferiore ai 5 milioni di dollari dalla fondazione nel 2018. Il debutto commerciale è previsto entro la fine dell’anno a Austin, Texas, con l’intenzione di coinvolgere partner locali per testare la scalabilità del servizio. [email protected] (Web Info)
- In centro a Bologna non si perde neanche un bambino, a Modena sì: turista francese disperso rintracciato dopo due ore
- Tra Carpi, Modena, San Prospero, Concordia e Soliera boom di casi di Chikungunya: sono 63
- Paolo Crepet, Pupi Avati, Anna Mazzamauro e il concerto dedicato ad Ennio Morricone al Carpi Film Fest
- Una serata rock con suggestioni americane con i Mandolin Brothers a Modena
- David Riondino, la storia di Antonio Gramsci e quella di Sandro Penna al Poesia Festival, gli appuntamenti a Modena per venerdì 19, sabato 30 e domenica 31 agosto
- La parrocchia di San Biagio porta in paese Davide, il bambino zero del caso "Veleno". Anche in memoria di don Giorgio Govoni
- Tumore al seno, ecco dove effettuare le visite di controllo per evitarlo in tempo
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Nonantola, è morto il calciatore Antonio Gargano: lutto nel mondo dei dilettanti