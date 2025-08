La Regione ha recepito il decreto governativo ''Salva casa'': pratiche più semplici per regolarizzare piccole difformità edilizie

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BOLOGNA - È già online la nuova modulistica per l’edilizia. Aggiornata dalla Regione è a disposizione sul portale istituzionale dell’ente, dopo l’approvazione, il 23 luglio scorso in Assemblea legislativa, della legge regionale (LR 5/2025) con la quale sono state recepite e integrate le disposizioni del Decreto‑Legge noto come “Salva Casa”.

La modulistica edilizia unificata è scaricabile dal sito “Codice del governo del territorio”, sezione “Modulistica edilizia” (https://territorio.regione. emilia-romagna.it/codice- territorio/modulistica- unificata-regionale), dove nei prossimi giorni sarà disponibile anche una versione “PDF compilabile” dei moduli aggiornati, che potrà essere utilizzata fino all’aggiornamento dei sistemi informativi per l’edilizia.

Per informazioni ci si può rivolgere al Settore Governo e Qualità del Territorio – Area disciplina del governo del territorio, edilizia privata, sicurezza e legalità, e-mail : giuridicoterritorio@regione. emiliaromagna.it .

La legge regionale 5/25

Con il provvedimento la Regione Emilia-Romagna ha lavorato per bilanciare le semplificazioni con la tutela dell’assetto urbanistico locale, favorendo la regolarizzazione del patrimonio edilizio esistente e riducendo il contenzioso.

In particolare con la legge regionale 5/25 sono stati introdotti interventi di semplificazione per favorire la regolarizzazione di piccole difformità edilizie. Il cambio di destinazione d’uso sarà gestito dai Comuni, con attenzione ai centri storici e alle destinazioni al piano terra. Vengono ampliate le possibilità in edilizia libera, tra cui l’installazione di vetrate panoramiche e schermature solari. La legge regionale consente sanatorie più rapide per difformità minori, con iter semplificati anche in zona sismica e di vincolo paesaggistico.

Recependo quanto previsto dal Salva casa, i requisiti igienico-sanitari relativi all’altezza utile delle abitazioni e della dimensione minima dei monolocali sono resi flessibili, per favorire il recupero degli edifici esistenti, ma a condizione che l’intervento comporti comunque un miglioramento complessivo delle caratteristiche igienico sanitarie dell’abitazione ed escludendo che ciò possa attivare processi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti di più elevata qualità edilizia.

Assieme all’aggiornamento della modulistica edilizia è prevista per i prossimi giorni l’emanazione di una circolare illustrativa per assicurare una uniforme e celere applicazione della nuova normativa edilizia su tutto il territorio regionale.

La legge si applica anche agli interventi in corso o presentati dopo l’entrata in vigore della legge statale.

