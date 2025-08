L’ascesa di Chery nella classifica Fortune trainata da OMODA & JAECOO

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Il 29 luglio 2025, il Gruppo Chery ha raggiunto un importante traguardo: la 233ª posizione nella prestigiosa classifica Fortune Global 500, guadagnando ben 152 posti rispetto all’anno precedente. Questo salto eccezionale è il risultato della crescita travolgente dei marchi OMODA & JAECOO, che in soli 26 mesi hanno superato le 570.000 unità vendute a livello globale. Il peso di OMODA & JAECOO sulle esportazioni di Chery è cresciuto in maniera significativa, passando dal 21% del 2023 al 37% nel 2025. Tale evoluzione è stata favorita soprattutto dal contributo del settore NEV (New Energy Vehicles), che nel primo trimestre dell’anno ha segnato un incremento delle vendite pari al 460% su base annua. Solo nel mese di giugno, i veicoli a nuova energia hanno rappresentato il 51% delle vendite totali del brand. I risultati raggiunti riflettono la strategia di espansione ad alta intensità tecnologica adottata dal gruppo. Con eventi come Smart Tech Night e Hybrid Tech Night, Chery ha mostrato soluzioni avanzate nei settori della sicurezza, dell’elettrificazione e dell’intelligenza artificiale, affermandosi come uno dei protagonisti dell’innovazione nel settore automotive. Nei primi sei mesi del 2025 sono stati consegnati 1,26 milioni di veicoli, con un incremento del 14,5% rispetto al 2024. Le esportazioni hanno raggiunto le 550.000 unità, confermando Chery come primo esportatore di auto tra i costruttori cinesi. Il dato più impressionante: ogni 29 secondi, fuori dalla Cina, viene venduto un veicolo Chery. Il modello Jaecoo 7 Super Hybrid si è distinto con performance solide e costanti. Equipaggiato con il sistema SHS, ha superato le 10.000 unità vendute al mese per diversi mesi consecutivi. La sua presenza è forte in Paesi chiave come Italia, Regno Unito, Spagna, Polonia, Israele e Malesia. A giugno 2025, le vendite globali di questo modello hanno superato le 10.100 unità. [email protected] (Web Info)