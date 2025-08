LoJack rafforza il proprio ruolo di partner tecnologico globale

(Adnkronos) - LoJack rafforza il proprio posizionamento come partner tecnologico globale per la mobilità e la sicurezza e amplia l’offerta di servizi digital alla propria community, annunciando la messa online del nuovo sito corporate e il rinnovo della piattaforma MyLoJack. Lojack a livello globale ha numeri impressionanti come attività, 1 milione di clienti in tutta Europa, 1,8 miliardi di euro di valore dei veicoli recuperati e oltre 12,8 milioni di dispositivi installati in tutto il mondo in oltre 25 Paesi. Al centro dell’offerta LoJack c’è un avanzato sistema di recupero veicoli a livello internazionale che combina le tecnologie VHF (Very High Frequency), GPS, GSM, migliorando il tracciamento dei mezzi rubati e riducendo i tempi di intervento da parte delle squadre sicurezza di LoJack, attivi sul territorio. “LoJack è stato un pioniere globale nel recupero di veicoli rubati e oggi è leader anche nella fornitura di soluzioni telematiche avanzate e servizi software su misura per il settore automobilistico, supportando un'ampia rete di partner attraverso strumenti innovativi e offrendo soluzioni integrate che soddisfano le esigenze in continua evoluzione di aziende e consumatori in tutto il mondo.”, evidenzia Maurizio Iperti, Presidente Automotive LoJack EMEA. Per potenziare ulteriormente la propria offerta di servizi digitali, LoJack ha lanciato la piattaforma MyLoJack, un ecosistema digitale pensato per offrire un'esperienza utente sempre più completa e personalizzata. Attraverso MyLoJack, i clienti driver possono accedere in modo semplice e sicuro a tutte le informazioni relative al proprio abbonamento: dalla documentazione contrattuale al certificato di collaudo del sistema, fino all’informativa sulla privacy. [email protected] (Web Info)