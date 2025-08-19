Lynn Drury Band in concerto, da New Orleans al santAGOstino
MODENA - Giovedì 21 agosto, alle 21.30, piazza Sant’Agostino si accende di musica dal vivo con il concerto della Lynn Drury Band, un appuntamento di “santAGOstino, una piazza per la cultura” in collaborazione con la rassegna “Note al Lennon” del Comune di Castelnuovo Rangone. L’ingresso è gratuito. Protagonista della serata è Lynn Drury, voce e chitarra che da oltre vent’anni racconta, con uno stile inconfondibile, l’anima più autentica di New Orleans. Ad accompagnarla, tre musicisti di grande esperienza: Alberto Visentin alle chitarre, Casandra Faulconer al basso e Nicolas Morassutto alla batteria.
Drury ama definire il suo suono “Nolamericana”: una miscela vibrante e personale di folk, blues, rock, soul e suggestioni creole, nata nel cuore del Mississippi e cresciuta tra le strade della città del jazz. Una musica che non si lascia etichettare, ma che sa catturare per calore, intensità e autenticità. Non a caso la cantautrice è una presenza fissa nei grandi festival di casa sua – dal French Quarter al Jazz & Heritage Festival – e ha portato la sua voce magnetica in giro per il mondo.
Il suo ultimo album, “High Tide”, prodotto dal musicista e compositore Papa Mali, è stato accolto dalla critica come una conferma della sua maturità artistica e della forza espressiva della sua scrittura. Sul palco di Modena, Lynn Drury porterà nuove canzoni e vecchie perle del suo repertorio, sempre con uno stile che le è valso paragoni con Janis Joplin, Bonnie Raitt e Norah Jones. Paragoni lusinghieri che tuttavia non rendono pienamente giustizia all'unicità della sua voce: calda, potente, capace di evocare il ritmo lento del Mississippi e l’energia contagiosa di New Orleans.
L’appuntamento successivo con "Note al Lennon" al santAGOstino sarà per mercoledì 27 agosto con il concerto dei Mandolin' Brothers, sempre a ingresso libero.
Lynn Drury Band in concerto, da New Orleans al santAGOstino
