Modena, è morto il regista Franco Guandalini marito della soprano Raina Kabaivanska
MODENA - Modena piange la scomparsa a 96 anni di Franco Guandalini, regista di teatro, marito della soprano Raina Kabaivanska.
“Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa del nostro concittadino Franco Guandalini e porgo le condoglianze alla moglie Raina Kabaivanska, alla figlia Francesca e a quanti gli hanno voluto bene - dichiara il sindaco di Modena Massimo Mezzetti -.
Franco è stato un apprezzato regista teatrale, un uomo che ha coltivato il suo grande amore per l'arte scegliendo di mantenere la professione di farmacista per tradizione familiare. Fu proprio sul palco che incontrò la compagna della sua vita, facendole compiere per amore la scelta di vivere a Modena. Lo salutiamo con gratitudine e con la consapevolezza che l'arte e la bellezza, che lui ha così perseguito, danno senso alla vita e la rendono migliore”.
