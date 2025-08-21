Modena, l’Ausl mette in vendita l’ex sede Sert in centro storico
MODENA - L’ex sede del Sert in via Sgarzeria 19, nel cuore del centro storico di Modena, è in vendita. L’Azienda USL, proprietaria dell’immobile che per circa 15 anni ha ospitato una sede del Servizio Dipendenze Patologiche, ha indetto un nuovo bando d’asta pubblica dopo che alcuni tentativi sono andati deserti. La prossima asta avrà luogo nella sede amministrativa dell’Ausl, in via San Giovanni del Cantone 23 a Modena, il 10 settembre alle ore 10: il prezzo base è 550mila euro con rilancio minimo di 5mila euro, il responsabile del procedimento è l’ingegnere Gaetano Mirto Direttore del Servizio Unico attività tecniche dell’Azienda USL di Modena. L’immobile, di oltre 500 metri quadrati di superficie, si sviluppa su tre piani a destinazione polifunzionale a cui si aggiunge un piano terra a possibile uso garage o negozio.
Per poter vendere i beni mobili e immobili di loro proprietà le aziende sanitarie possono infatti procedere con bando d’asta pubblica con autorizzazione della Regione ai sensi del decreto legislativo 502/1992. Così è infatti avvenuto per l’immobile in via Sgarzeria, vuoto e libero da quando, nel dicembre del 2021, è stata inaugurata la nuova sede modenese del Servizio Dipendenze Patologiche in via Nonantolana (Nonantolana 1010). La vendita della sede di via Sgarzeria rientra nel piano di alienazione di immobili previsto dall’Ausl con l’obiettivo di reinvestire il ricavato per potenziare e migliorare le sedi dei servizi di Ausl nel Distretto di Modena.
- Modena, l’Ausl mette in vendita l’ex sede Sert in centro storico
- Temporali, nuova allerta meteo anche per il territorio della Bassa modenese
- Falso account Instagram a nome di Bper, attenzione alla frode online
- Drag Queen dopo la messa del vescovo, polemiche sulla Sagra di San Luigi a Rovereto
- Arsenale di armi e cinque tartarughe trasportate illegalmente in auto, denunciato 63enne
- Giallo di via Stuffler, c'è un sospettato
- Lido degli Scacchi, la titolare del bagno Delfinus: "Hanno sparato al mio gatto"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Finale Emilia, comunità in lutto per la morte di Gino Grillenzoni di Lapam
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero