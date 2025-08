Modena, luogo per i bambini e alle bambine di Gaza, Bertoldi (Lega): “La dedica sia per tutti i bimbi vittime della guerra”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - Pubblichiamo la nota di Giovanni Bertoldi –Capogruppo Lega Modena in Consiglio Comunale, sulla decisione dell'amministrazione di dedicare un luogo ai bimbi e alle bimbe di Gaza.

Il Sindaco Massimo Mezzetti ha affermato, su sollecitazione di una petizione con oltre quattrocento firme, che a Modena nascerà un luogo dedicato ai “bambini e alle bambine di Gaza”.

Assolutamente nulla in contrario, ma credo che la dedica debba essere estesa a tutti i bambini vittime della guerra in corso, anche quelli israeliani che hanno perso la vita il 7 ottobre 2023, uccisi dai terroristi di Hamas. In questo concordo con quanto proposto dall’On. Giovanardi nei giorni scorsi, perché non si possono fare divisioni o discriminazione tra le vittime innocenti. Personalmente ho partecipato a missioni di volontariato in aree di guerra e non mi sono mai sognato di fare distinzioni nel prestare soccorso ai bambini che giungevano da me per essere assistiti, sulla base della parte a cui appartenevano.

Ricordo che a Modena in Viale Corassori c’è un bellissimo monumento intitolato “Inno alla vita” dedicato alle vittime civili delle guerre, che ricorda senza distinzioni tutti i deceduti civili per mano dei fascisti, dei partigiani, dei tedeschi e degli alleati. La morte e le violenze colpiscono le persone allo stesso modo e, pertanto, chiedo al Sindaco di estendere la dedica di un luogo della città a tutti i bambini di questo assurdo conflitto e di depositare come Comune ai piedi del monumento di via Corassori una corona d’alloro dedicata proprio a questi bambini.

Leggi anche: Modena, un luogo della città per i bimbi di Gaza, Giovanardi (Popolo e Libertà): “Sia anche per quelli israeliani”