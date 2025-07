Modena, un luogo della città per i bimbi di Gaza, Giovanardi (Popolo e Libertà): “Sia anche per quelli israeliani”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - Sono state consegnate al sindaco di Modena Massimo Mezzetti le oltre 400 firme per intitolare una strada, una piazza, un'area verde o un'area giochi ai “bambini e alle bambine di Gaza”, vittime della guerra attualmente in corso nella striscia.

L'iniziativa è stata promossa da Civica15A, associazione culturale circolo Arci di Modena che ha contato anche sull'impegno di altre associazioni cittadine.

In merito, Carlo Giovanardi di Popolo e Libertà dichiara: "Mi permetto di suggerire che questa dedica sia per i bambini palestinesi che per quelli israeliani fatti a pezzi uno ad uno il 7 ottobre dai criminali terroristi di Hamas. In ambedue i casi si tratta di vittime innocenti, come lo furono le decine di migliaia di bambini tedeschi ed italiani morti nei bombardamenti alleati della Seconda Guerra Mondiale, la cui responsabilità era del nazifascismo e non di chi ci veniva a liberare".

