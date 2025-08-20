Numeri record nel Q2 per Xiaomi, ricavi oltre i 14 miliardi di euro
(Adnkronos) - Xiaomi Corporation, il gigante dell'elettronica di consumo, ha annunciato i suoi risultati finanziari per il secondo trimestre del 2025, confermando un'impressionante traiettoria di crescita. Per la terza volta consecutiva, il fatturato del gruppo ha superato i 14,5 miliardi di euro, con un aumento del 30,5% su base annua. L'utile netto rettificato ha registrato una crescita ancora più significativa, balzando del 75,4% a circa 1,35 miliardi di euro, evidenziando una solida redditività. I risultati riflettono il successo della strategia "Human x Car x Home", che ha permesso a Xiaomi di crescere in modo esponenziale in tutti i suoi settori chiave: smartphone, veicoli elettrici intelligenti (EV) e grandi elettrodomestici smart. Nonostante la pressione del mercato globale, il business degli smartphone di Xiaomi ha dimostrato grande adattabilità. Con un fatturato di circa 5,7 miliardi di euro e spedizioni globali di 42,4 milioni di unità, l'azienda ha mantenuto il suo posto nella top 3 mondiale per il 20° trimestre consecutivo. La strategia "premium" sta dando frutti: in Cina, i telefoni di fascia alta (con un prezzo superiore ai 375 euro) rappresentano ormai il 27,6% delle vendite totali di smartphone del gruppo. Anche il segmento IoT e prodotti per lo stile di vita ha registrato un nuovo record di fatturato, arrivando a 4,8 miliardi di euro, con una crescita del 44,7%. In particolare, il settore dei grandi elettrodomestici smart è cresciuto del 66,2%, con spedizioni di condizionatori, frigoriferi e lavatrici che hanno sfidato i trend di mercato con incrementi superiori al 25%. La Rivoluzione delle auto elettriche: un traguardo storico Il settore dei veicoli elettrici, dell'intelligenza artificiale e delle altre nuove iniziative è stato il vero protagonista della crescita, con un aumento di fatturato del 234% a 2,66 miliardi di euro. Il dato più rilevante è che il fatturato proveniente dal solo business delle auto elettriche ha superato per la prima volta i 2,5 miliardi di euro, segnando l'ingresso dell'azienda in una fase di crescita su larga scala. Le consegne del veicolo elettrico Xiaomi SU7 hanno continuato a crescere, e l'azienda ha annunciato che, a luglio 2025, le consegne cumulative dal lancio hanno superato le 300.000 unità. La perdita operativa del business EV si è ridotta a soli 37,5 milioni di euro nel secondo trimestre, con l'azienda che prevede il raggiungimento del pareggio nella seconda metà dell'anno. Investimento in Ricerca e Sviluppo: il vero motore trainante A sostegno di questa espansione, Xiaomi continua a investire massicciamente nella tecnologia. Le spese in Ricerca e Sviluppo hanno raggiunto un record di 975 milioni di euro, in aumento del 41,2% su base annua. Questi investimenti stanno portando a risultati tangibili, come il lancio del chip di punta Xiaomi XRING O1 da 3nm, che fa di Xiaomi la prima azienda in Cina, e la quarta a livello globale, a sviluppare autonomamente un chip di punta di tale livello. Inoltre, Xiaomi ha compiuto passi da gigante nell'ambito dell'intelligenza artificiale e dei large language models, con la pubblicazione di 12 lavori di ricerca in conferenze globali di alto livello e il rilascio di modelli open-source. Questo focus sull'innovazione tecnologica fondamentale dimostra la visione a lungo termine dell'azienda, che punta a consolidare la sua posizione come leader in un ecosistema smart che abbraccia ogni aspetto della vita quotidiana, dal telefono all'auto, fino alla casa. Immagine di cover realizzata con il supporto di Gemini [email protected] (Web Info)
- Temporali e piene dei fiumi, allerta meteo per mercoledì 20 e giovedì 21 agosto
- Omicidio del biologo Alessandro Coatti in Colombia, arrestati altri due uomini
- Sorpreso a spacciare cocaina, denunciato 31enne
- Giallo di via Stuffler, l'imminente partenza per Roma di Marangio tra i possibili moventi
- E' morto l'ex assessore provinciale Egidio Pagani
- Cartello con il numero del binario vandalizzato alla stazione di Camposanto
- Mirandola, lavori in corso sulle strade bianche
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
PERSONE | Gennet Casoni: ”Io ho due anime dentro di me: l’Africa e l’Italia. Ricci, passioni e tanto altro”
La storia - La sua storia è diventata un fumetto d’autore disegnato dal noto artista Marco Sciame: “Il mio nome è Paradiso" è il titolo
Questo pazzo, pazzo mondo
Glocal - “Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo”, in inglese “It’s a mad, mad, mad, mad world”, è il titolo di un film americano del lontano 1963, le cui vicende non hanno nulla a che vedere con l’articolo che vorrei scrivere, ma il cui titolo calza a pennello con l’attuale situazione politica dell’intero pianeta.
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Finale Emilia, comunità in lutto per la morte di Gino Grillenzoni di Lapam
La buona notizia
CronacaScomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
Ultime notiziePulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell’area
La storiaFrancesca Monari Giornalista ad honorem dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna
Prestigioso riconoscimento per la penna mirandolese, che ha prodotto importanti scritti sui temi del lavoro e della cultura. E Mirandola fa scuola: è il primo caso del genere nella nostra regione
Curiosità
Il ricordoL'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
"Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
CuriositàEcco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
Il ricordoRitrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
CuriositàOperazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
CuriositàEmilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
La storiaPer evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
PuntoE' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
PuntoMezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini
La storiaDa San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
Quest’anno gli atleti che fanno parte della delegazione sono Alessandro Garuti, Martina Borghi, Daniele Crisci, Simone Marcato, Ilaria Palmieri, Matteo Palmieri, Mattia Pizzarotti, Simone Sala, Cecilia Sega, Nicole Sgambati e Marcella Volponi. L’allenatore è Francesco Rollini.
CuriositàLa più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
Il prossimo obiettivo sarà battere il primato di 28 anni di stagionatura detenuto da un Cheddar tagliato 12 anni fa in Wisconsin. A tal fine è già pronta una forma della Nazionale del Parmigiano Reggiano con 30 anni di stagionatura. Rigorosamente segreto il magazzino di conservazione di questo “gioiello”.