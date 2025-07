PagoPA nel mirino del phishing, attenzione ai finti verbali

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - Nelle ultime settimane anche a Modena – come in molte altre città italiane – si stanno moltiplicando i tentativi di truffa informatica legati all’invio di falsi solleciti di pagamento per presunte sanzioni stradali non saldate (spesso, per eccesso di velocità). La Polizia Locale invita i cittadini alla massima prudenza: si tratta di una campagna di phishing su larga scala che sfrutta il nome della piattaforma PagoPA per colpire gli utenti e sottrarre loro dati personali o bancari. Il fenomeno è stato segnalato anche all’Ufficio sanzioni del Comando di via Galilei, dove alcuni cittadini hanno chiesto chiarimenti su verbali mai emessi, insospettiti da email o sms dal tono formale e dall’aspetto verosimile. I messaggi, infatti, riproducono in modo ingannevole le notifiche ufficiali e riportano importi precisi, numeri di pratica e scadenze imminenti. L’obiettivo è spingere il destinatario a cliccare su un link e a inserire le credenziali della propria carta di credito su un sito fraudolento, costruito per imitare quello di PagoPA.

La truffa si fonda su una strategia ormai nota: sfruttare la paura, l’urgenza e il senso di dovere verso la Pubblica Amministrazione. È facendo leva su questi elementi che i criminali riescono a ingannare anche gli utenti più attenti. Per questo, la Polizia Locale di Modena rinnova l’invito alla cautela e ricorda alcune buone pratiche per evitare di cadere nella trappola: controllare sempre con attenzione l’Url dei siti a cui si è reindirizzati, evitare di inserire dati personali o bancari in risposta a comunicazioni non attese, e diffidare da qualsiasi messaggio che imponga un pagamento immediato con toni allarmistici.

Nel dubbio, è sempre preferibile non cliccare su alcun link e rivolgersi direttamente agli uffici competenti. È inoltre possibile inoltrare il messaggio sospetto all’indirizzo [email protected], dove il CERT-AGID – la struttura governativa che si occupa di sicurezza informatica – provvederà ad analizzare la comunicazione e a condividere le informazioni con il team di sicurezza di PagoPA, che si occupa di bloccare tempestivamente i domini malevoli.

L’Amministrazione comunale è da tempo impegnata nella prevenzione delle truffe, in particolare con la campagna di sensibilizzazione “Truffe in agguato? Resta informato!”, rivolta in primo luogo alla popolazione anziana. Il progetto, promosso dalla Polizia Locale di Modena, ha l’obiettivo di diffondere consapevolezza e strumenti per riconoscere i raggiri, sia online che nella vita quotidiana. La collaborazione tra enti pubblici, forze dell’ordine e cittadini è fondamentale per contrastare questi attacchi e proteggere i dati e la sicurezza delle persone. Restare informati, mantenere un atteggiamento critico e rivolgersi ai canali ufficiali in caso di dubbi è oggi più che mai una forma di difesa attiva.

