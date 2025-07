Evasione dopo la laurea e fuga in Spagna, Andrea Cavallari estradato in Italia

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BOMPORTO - Andrea Cavallari è stato estradato in Italia dalla Spagna, dopo due settimane di latitanza e la cattura a Barcellona. Il 26enne di Bomporto, che stava scontando una pena di 11 anni e 10 mesi dopo essere stato condannato per la strage della Lanterna Azzurra a Corinaldo, era evaso dal carcere lo scorso 3 luglio, quando gli era stato concesso un permesso per uscire dal penitenziario e discutere la tesi di laurea. Dopo aver festeggiato a pranzo con i familiari, però, Cavallari non aveva fatto rientro in carcere e di lui si erano perse le tracce, fino a quando non è stato ritrovato in Spagna lo scorso 17 luglio.

Ora è arrivata l'estradizione e il rientro in Italia: il volo di linea da Barcellona, che lo ha riportato nel nostro paese è atterrato alle 13.40 di ieri, mercoledì 30 luglio, a Fiumicino. Cavallari è stato, poi, accompagnato negli uffici aeroportuali della polizia giudiziaria: una volta espletate le procedure del mandato di arresto europeo, Cavallari sarà trasferito temporaneamente al carcere di Civitavecchia.

