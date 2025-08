Peugeot E-5008 325 Dual Motor: prestazioni elevate per il SUV 7 posti full electric

(Adnkronos) - Peugeot arricchisce la gamma E-5008 con l’introduzione della nuova versione 325 Dual Motor, dotata di trazione integrale elettrica e una potenza combinata di 325 CV. Il SUV 100% elettrico, configurato per ospitare fino a sette passeggeri, è pensato per chi cerca versatilità, prestazioni e comfort. La configurazione a doppio motore prevede un’unità da 213 CV sull’asse anteriore e una da 112 CV sul posteriore, per una coppia massima di 509 Nm. L’accelerazione è immediata: 0-100 km/h in 6,5 secondi e 80-120 km/h in soli 4 secondi. La batteria agli ioni di litio da 73 kWh assicura fino a 467 km di autonomia (WLTP) e si ricarica dal 20% all’80% in circa 30 minuti con colonnine rapide. Il sistema di trazione integrale è gestito elettronicamente e propone quattro modalità di guida: Normale, per la massima efficienza; 4WD, per affrontare superfici scivolose; Sport, per risposte più rapide; ed Eco, ottimizzata per il risparmio energetico. Il modello viene offerto esclusivamente in allestimento GT, completo di equipaggiamenti di alto livello: guida assistita avanzata, tetto panoramico, vetri acustici, sistema Clean Cabin e sedili AGR in Alcantara con funzione massaggio e memoria. I cerchi da 20” e l’impianto Hi-Fi Focal® (su E-3008) arricchiscono ulteriormente l’esperienza. Nonostante la trazione integrale, la capacità di carico resta elevata: fino a 2178 litri in configurazione a 2 posti. Il prezzo di listino per il mercato italiano è di 59.280 euro (IPT esclusa). La nuova Peugeot E-5008 325 Dual Motor risponde alle esigenze di chi desidera un SUV elettrico spazioso, performante e adatto a ogni condizione stradale, con la garanzia di 8 anni su veicolo e batteria, e servizi inclusi per la ricarica domestica e pubblica. [email protected] (Web Info)