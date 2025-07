Ricorso sul fotovoltaico respinto, “Patto per il Nord”: “Sentenza San Felice simbolo delle inefficienze che il centralismo impone alle comunità locali”

SAN FELICE SUL PANARO - Attraverso una nota stampa, "Patto per il Nord" interviene in merito alla sentenza del TAR del Lazio che ha respinto il ricorso presentato dal Comune di San Felice riguardo al caso dei campi fotovoltaici:

"La recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio che ha respinto il ricorso del Comune di San Felice sul Panaro, in relazione a un presunto "frazionamento artificioso" di campi fotovoltaici, ha ripercussioni finanziarie significative per l'ente locale, stimando un rimborso di circa due milioni di euro e una rimodulazione delle tariffe future. Questo caso, che evidenzia come decisioni amministrative del 2011 possano generare passività finanziarie a distanza di anni, pone in luce questioni cruciali sulla vulnerabilità delle amministrazioni locali e la complessità normativa. Per movimenti come il "Patto per il Nord", questa vicenda si configura come un chiaro esempio delle problematiche derivanti da un sistema centralizzato. Il "Patto per il Nord" si fonda sulla visione di un "moderno stato federale" che promuova l'autogoverno delle macroregioni – Padano-alpina, centro-appenninica e mediterraneo-insulare – sul modello dei "LAND TEDESCHI", superando il "marcio centralismo partitico e assistenzialista". La sentenza di San Felice sul Panaro, con l'imposizione di ingenti rimborsi da parte di un'agenzia statale come il GSE e il pronunciamento di un tribunale centrale come il TAR, può essere interpretata come una manifestazione diretta di quel "centralismo" che il Patto per il Nord intende smantellare.