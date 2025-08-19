Ruzzolone, tre giorni di sfide tricolori nel modenese

LAMA MOCOGNO - Le piste di Lama Mocogno, in provincia di Modena, si preparano a ospitare il 52esimo Campionato Italiano assoluto di lancio del ruzzolone, un evento di grande rilevanza nel panorama delle competizioni promosse dalla FIGeST, Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali. La manifestazione, organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica Lama Tolè, si terrà dal 22 al 24 agosto. Il programma ufficiale prenderà il via venerdì 22 agosto con le prove libere per tutti gli atleti, dalle ore 8 alle 13, seguite dal Campionato Italiano Giovanile, in programma a partire dalle ore 14, e dai saluti delle autorità nel corso di una cerimonia ufficiale fissata per le ore 18,30. La giornata si concluderà con la premiazione dei Campioni Italiani giovanili e un rinfresco offerto dal comitato organizzativo. A seguire stand gastronomici e intrattenimento musicale.

Sabato 23 agosto sarà il giorno del "Taglio del nastro" e dell'inizio ufficiale delle gare con la "Ultima chiamata" a discrezione della commissione tecnica nazionale. L’appuntamento è per le ore 8. In serata ancora stand gastronomici e intrattenimento musicale. Domenica 24 agosto si terranno le fasi finali, con semifinali e finali che decreteranno i vincitori del titolo assoluto. A seguire, la cerimonia di premiazione e la chiusura della manifestazione. Il campo di gara, situato presso l'impianto sportivo lancio del ruzzolone di Lama Mocogno, è composto da tre piste, ognuna lunga 486 metri con 8 biffi a scendere e 9 a salire, ideali per mettere alla prova l'abilità e la tecnica dei partecipanti. L'evento rappresenta un momento importante per la valorizzazione e la promozione di questo sport tradizionale, richiamando l'attenzione di atleti e appassionati da tutta Italia.

“Questo appuntamento rappresenta il culmine di una stagione sportiva intensa per il ruzzolone - dichiara il presidente nazionale della FIGeST, Enzo Casadidio, che sottolinea - Siamo orgogliosi di ospitare i Campionati Italiani assoluti in una location così affascinante e iconica come Lama Mocogno. Auguro a tutti gli atleti di esprimere al meglio il loro talento e di vivere un'esperienza indimenticabile, all'insegna della sana competizione e della passione per la nostra tradizione”.

L’evento sportivo è patrocinato dalla Regione Emilia – Romagna, da Sport Valley Emilia Romagna, dal Comune di Lama Mocogno, dalla Provincia di Modena e dall’Unione dei Comuni del Frignano e si avvale della collaborazione del Coni Comitato regionale Emilia-Romagna.

