San Cesario e Castelfranco, la prossima settimana in servizio la nuova dorsale idrica
CASTELFRANCO EMILIA, SAN CESARIO SUL PANARO - Entra in servizio la prossima settimana la nuova dorsale idrica dei comuni di San Cesario sul Panaro e Castelfranco Emilia. Martedì 26 agosto, dalle ore 8 fino al termine dei lavori, i tecnici di HERAcquaModena interverranno infatti in via della Meccanica a San Cesario e in via Sant’Anna a Castelfranco, per eseguire due importanti interventi sulla rete acquedottistica, in accordo con le amministrazioni locali. In particolare, sarà eseguita la messa in servizio della nuova adduttrice che consentirà di incrementare l’affidabilità e la resilienza della rete nei due comuni, permettendo anche di aumentare i volumi d’acqua a servizio delle frazioni limitrofe.
L’inserimento di nuovi gruppi valvole permetterà inoltre di dividere in segmenti la rete garantendone una gestione più efficiente anche in caso di guasti, con ricadute positive sul servizio offerto alle utenze. L’intervento, per un importo complessivo di circa 800 mila euro, fa parte degli investimenti per il rinnovo e il potenziamento delle reti idriche previsti dal PNRR e finalizzati a rendere sempre più efficiente il sistema di distribuzione dell’acqua.
Nella giornata di martedì, durante lo svolgimento dei lavori, si potranno verificare brevi interruzioni del servizio idrico sia a San Cesario (per gli utenti delle vie Sant’Anna, Viazza, della Meccanica, del Commercio, del Lavoro e dell'Artigianato) sia a Castelfranco (sempre in via Sant’Anna e in via Caravaggio). Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità sarà infine vietato, a San Cesario, l'accesso a via Viazza da via della Meccanica.
