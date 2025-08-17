San Felice, dal 22 al 26 agosto torna la Sagra di San Biagio
SAN FELICE - Ultimi preparativi nella frazione di San Biagio che dal 22 al 26 agosto si accinge ad ospitare la tradizionale Sagra, voluta fortemente da don Giorgio Govoni al suo arrivo nella piccola frazione di San Felice sul Panaro.
La sua idea di rinnovare il culto della Vergine Maria, con uno spazio dedicato alle tradizioni contadine della nostra terra, è proseguita in questi anni all’interno del borgo circostante la chiesa parrocchiale.
Il programma religioso si aprirà martedì alle 19 con la Messa in ricordo di don Giorgio.
Non mancheranno gli stand gastronomici, le bancarelle, l'esposizione dei trattori d'epoca, rievocazioni di trebbiatura e aratura, la fattoria degli animali e tanto altro ancora.
Il prossimo anno, sarà sabbatico e la Sagra non si terrà.
