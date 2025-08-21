San Felice, manutenzione delle infrastrutture dell’atletica leggera allo stadio “Bergamini”

SAN FELICE SUL PANARO - Sono in corso a San Felice sul Panaro i lavori di sistemazione e manutenzione delle infrastrutture dell’atletica leggera che si trovano nello stadio Bergamini di via Costa Giani.

È stato effettuato il tracciamento completo della pista di atletica e delle pedane dei salti, adeguandole alle ultime regole tecniche in vigore, verrà sistemata la gabbia per il lancio del disco e del martello mediante sostituzione della rete di protezione e annesso controllo generale della struttura di sostegno della stessa, sarà infine ripristinata la planarità del manto sportivo dell’anello e delle piste dei salti mediante la riparazione delle fessurazioni formatesi nel corso del tempo.