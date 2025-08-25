“Speriamo che sia femmina”, serata tutta al femminile al “Poesia Festival

VIGNOLA - Nel XXI secolo sono sempre di più le poetesse con una larga fama nazionale, che hanno saputo imporsi sulla scena poetica. Giovedì 28 agosto, alle ore 21:00, nella suggestiva cornice di piazza dei Contrari di Vignola, Erika Beneventi presenta una serata tutta al femminile intitolata Speriamo che sia femmina (III edizione). Una formula già sperimentata con successo nelle passate edizioni che torna con nuovi ospiti: Serena Dibiase, Paola Loreto, Annalisa Manstretta e Daniela Pericone, quattro tra le più importanti poetesse del panorama italiano contemporaneo, leggono i loro testi accompagnate dalla musica di Francesca Carola e Maria Pia Carola (duo pianoforte a quattro mani).

Serena Dibiase (Bologna) è poetessa, performer, cantante e compositrice elettronica. Partecipa a vari festival di poesia e di drammaturgia, portando l’originale progetto S.ee, in cui unisce racconto sonoro, vocalità e immagini in una ricerca che intende veicolare la poesia attraverso sia supporti elettronici (quali proiezioni video, software e campionatori) sia la voce, semplice ma potente risorsa umana. Tra le sue pubblicazioni si ricordano Nelle vene (Manni, 2010), Amnesia dei vivi (Pequod, 2015), La bambina lo sa (La Gru, 2019) e Erbario da bocca (MC, 2024).

Paola Loreto è nata a Bergamo e insegna Letteratura americana all’Università degli Studi di Milano. Ha pubblicato Miei lari (Marcos y Marcos 2024), case | spogliamenti (Aragno 2016), In quota (Interlinea 2012), La memoria del corpo (Crocetti 2007), Addio al decoro (LietoColle 2006), L’acero rosso (Crocetti 2002), le plaquette Spiazzi dell’acqua e Ascesa (pulcinoelefante 2008 e 2018), le sillogi Conoscenza della neve (Poesia, gennaio 2012) e Transiti (Almanacco dello Specchio Mondadori 2009), oltre a una silloge di poesie sulla montagna (Premio Benedetto Croce 2003) e numerosi testi in rivista. La sua poesia è stata tradotta in inglese, spagnolo e polacco; ha pubblicato studi sulla poesia di Emily Dickinson, Robert Frost e Derek Walcott; tradotto i poeti americani e collaborato con varie riviste italiane e straniere di studi americani.

Annalisa Manstretta (1968), tra i vincitori del Premio Montale Europa 2004 inediti, ha pubblicato le raccolte poetiche: La dolce manodopera (Moretti&Vitali, 2006), Il sole visto di lato (Atì, 2012), Gli ospiti delle stagioni (Atì, 2015) e la raccolta di prose Il verde e i suoi dintorni (Atì, 2017). La nuova raccolta Un’aria vegetale è ospitata nel volume collettaneo di poesia Nuovi Poeti Italiani 7 (Einaudi, 2023) a cura d Maurizio Cucchi. Daniela Pericone è nata a Reggio Calabria nel 1961 e vive a Torino. Ha pubblicato i libri di poesia Passo di giaguaro (Edizioni Il Gabbiano, 2000), Aria di ventura (Book Editore, 2005, prefazione di Giusi Verbaro), Il caso e la ragione (Book Editore, 2010), L'inciampo (L'arcolaio, 2015, prefazione di Gianluca D'Andrea e nota di Elio Grasso), Distratte le mani (Coup d'idée, 2017, postfazione di Antonio Devicienti), La dimora insonne (Moretti & Vitali, 2020, nota di Giancarlo Pontiggia e postfazione di Alessandro Quattrone) e Corpo contro (Passigli Editori, 2024, prefazione di Gianfranco Lauretano), vincitore del Premio "Guido Gozzano" 2024 e finalista al Premio "Europa in Versi" 2025 e al Premio "Camaiore- Belluomini" 2025.