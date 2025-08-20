Temporali e piene dei fiumi, allerta meteo per mercoledì 20 e giovedì 21 agosto
Alla luce delle ultime evoluzioni meteorologiche, è stata diramata dalle ore 12 di oggi, mercoledì 20 agosto, un'allerta arancione in gran parte dell'Emilia-Romagna. L'allerta riguarda piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. E' confermata l'allerta gialla negli altri territori.
Nella seconda parte della giornata di oggi, infatti, sono previsti vari impulsi temporaleschi, localmente di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. In particolare sui rilievi i fenomeni risulteranno intensi e persistenti. Le precipitazioni previste potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del settore centro occidentale della regione con diffusi superamenti delle soglie 2 e possibili localizzati superamenti della soglia 3. Si prevedono limitati innalzamenti dei livelli idrometrici sui rilievi bolognesi e romagnoli, con possibili superamenti delle soglie 1. Nelle aree interessate dalle precipitazioni intense potranno verificarsi diffusi ruscellamenti e fenomeni franosi lungo i versanti e innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici di rii e torrenti con possibili fenomeni erosivi spondali.
- Temporali e piene dei fiumi, allerta meteo per mercoledì 20 e giovedì 21 agosto
- Omicidio del biologo Alessandro Coatti in Colombia, arrestati altri due uomini
- Sorpreso a spacciare cocaina, denunciato 31enne
- Giallo di via Stuffler, l'imminente partenza per Roma di Marangio tra i possibili moventi
- E' morto l'ex assessore provinciale Egidio Pagani
- Cartello con il numero del binario vandalizzato alla stazione di Camposanto
- Mirandola, lavori in corso sulle strade bianche
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Finale Emilia, comunità in lutto per la morte di Gino Grillenzoni di Lapam