Ucman, approvata mozione per valutare la realizzazione di un gattile

Nota stampa da parte della lista civica "Ricominciamo Daccapo":

"Una Mozione approvata dall’Unione dei Comuni dell’Area Nord (UCMAN) potrebbe finalmente portare al riconoscimento anche per i gatti al diritto ad avere un luogo sicuro e protetto in cui vivere. Se per i cani i canili sono un obbligo di legge per i gatti questo non c’è, è quindi lasciata la facoltà ai singoli Comuni, o alle Unioni, di interessarsene o meno. L'istituzione di un gattile o di un'oasi felina intercomunale rappresenterebbe un passo importante per affrontare la problematica dei gatti randagi, abbandonati o che non trovano adozione. Si ritiene che vi siano tutte le condizioni per farlo, sia per i finanziamenti a cui si può accedere, sia per l’impegno e la volontà dei volontari e delle Associazioni animaliste presenti nell’UCMAN. La mozione approvata dal Consiglio “impegna il Presidente e la Giunta ad attivarsi per istituire un tavolo di lavoro, di concerto con le Associazioni già impegnate in tal senso e i tecnici che, studiate le migliori prassi esistenti, individui la soluzione più coerente col benessere animale, sia essa la realizzazione di un gattile ed un oasi felina intercomunale”.