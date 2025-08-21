Venerdì 22 agosto Sigfrido Ranucci alla Festa dell’unità provinciale di Modena

MODENA - Sigfrido Ranucci è uno di quegli uomini che coincidono in modo assoluto con il lavoro che si sono scelti. Insieme alla sua équipe di Report – programma televisivo che rappresenta uno dei baluardi del giornalismo d’inchiesta in Italia – ogni giorno si dedica a vagliare informazioni, collegare eventi, ascoltare voci per decidere come raccontare le notizie che qualcuno vorrebbe rimanessero sotto silenzio. Nel libro ‘La scelta’ – che il giornalista presenterà alla Festa provinciale venerdì 22 agosto alle ore 21.00, presso l’Agorà ‘Aude Pacchioni’ - per la prima volta Ranucci racconta il cammino che lo ha condotto sino a oggi, attraverso alcune inchieste fondamentali di cui svela i retroscena, ma anche evocando figure – come suo padre, atleta e finanziere di grande carisma, e il suo maestro Roberto Morrione, fondatore di Rai News 24 – che hanno forgiato in lui la capacità di portare fino in fondo ogni scelta: perché fare giornalismo sul campo significa prendere decisioni che cambiano per sempre il corso delle cose, in senso intimo e collettivo. A dialogare con l’autore sarà il senatore Walter Verini, Capogruppo Pd Commissione Antimafia, nell’incontro moderato dalla giornalista Chiara Vecchio Nepita.

A precedere l’incontro serale, nel medesimo spazio, alle ore 19.30 si svolgerà un’altra presentazione: quella del libro ‘A due passi dalla libertà. Storie dal fronte 1943-1945’. A dialogare con l’autrice, Milena Vanoni, saranno il presidente dell’accademia “Lo Scoltenna” Livio Migliori, il vicepresidente dell’Istituto Storico di Modena Claudio Silingardi e il Parroco di Sant’Anna Pelago Don Paolo Boschini.

La serata sarà però animata anche dalla musica degli Statuto: la storica rock band torinese, che prende il nome dall’omonima piazza, calcherà il palco dell’Arena Left alle ore 21.30.

Nella stessa serata prenderà avvio, alle ore 21.30, anche la maratona dei Diari di Viaggio, inaugurata con l’incontro Dal locale al globale, la politica sotto una lente arcobaleno, raccontata dalla Consigliera comunale Pd di Milano Monica Romano, dal presidente nazionale di Arcigay Gabriele Piazzoni. L’incontro sarà moderato dal consigliere comunale Pd di Modena Alberto Bignardi.

Per i ragazzi e i bambini, nello spazio di Arci Ludica, la serata sarà dedicata a Giochi di Ruolo e Giochi da Tavolo e attività sportiva, con il Judo in collaborazione con Academy Modena Judo.

Si ricorda che sono cinque le ristorazioni – Falò delle Terre d’Argine, Fish & Pig, Osteria 467, Pizzeria sotto le stelle, Siamo Fritti - oltre ai tre punti ristoro La Capannina, Spritz & Borlenghi e gelateria.

La Festa è facilmente raggiungibile: il parcheggio per le auto è gratuito e, per incentivare una mobilità sostenibile, sarà allestito un deposito biciclette e monopattini custodito, al costo simbolico di 1 euro, grazie al supporto di Aliante Cooperativa Sociale.