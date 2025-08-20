Voto contrario al rafforzamento della partnership Hera-Aimag e relazione della segretaria comunale, Consiglio “infuocato” a San Prospero

"Il Consiglio comunale di ieri sera, convocato nel pieno delle vacanze di agosto, si è trasformato in un confronto acceso e a tratti, a nostro avviso, indecoroso. Tre ore di dibattito che hanno visto momenti di collaborazione, ma anche fratture profonde. Alcuni punti sono stati approvati senza problemi, all’unanimità: lo scioglimento dell’accordo territoriale per il PUG intercomunale, le linee guida per la gestione degli impianti sportivi, mentre l’assestamento generale di bilancio con la salvaguardia degli equilibri è passato con il voto di maggioranza e dei nostri consiglieri. Diverso il clima sul punto più delicato: il progetto di rafforzamento della partnership industriale fra AIMAG S.p.A. e Hera S.p.A..

Qui il sindaco ha difeso con decisione la sua posizione contraria, mentre l’opposizione ha scelto l’astensione. Ma il vero terreno di scontro si è aperto sull’interrogazione presentata dalla minoranza riguardo alla relazione della segretaria comunale, dott.ssa Giuseppina Crisci. Un punto che il sindaco avrebbe voluto liquidare rapidamente, con la sola lettura di una risposta scritta. La richiesta della minoranza di aprire la discussione ha invece fatto emergere un nervo scoperto. Il sindaco, messo di fronte alle critiche, ha reagito con evidente nervosismo e toni che hanno spostato il dibattito sul piano personale. Il Consiglio comunale, massimo organo democratico del nostro Comune, non può e non deve diventare il palcoscenico delle reazioni emotive di chi amministra. Il confronto politico richiede fermezza, ma anche rispetto dei ruoli e delle istituzioni. I cittadini meritano trasparenza e risposte, non sfoghi personali".