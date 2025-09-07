7mila bambini in cucina con gli chef stellati: il 4 e 5 ottobre torna a Modena “Cuochi per un giorno”
MODENA - Cucinare coinvolge i cinque sensi, migliora concentrazione, manualità e precisione, arricchisce il vocabolario e allena al rispetto delle regole e alla pazienza, ecco perché vale la pena iniziare da bambini. Torna a ottobre "Cuochi per un giorno" (www.cuochiperungiorno.it), il Festival nazionale di cucina per bambini, un'occasione per tutti gli under 12. Tredici anni, un grande successo: per il 2025 l'appuntamento è sabato 4 e domenica 5 ottobre a Modena, presso il club la Meridiana (Via Sant'Ambrogio 66, a Casinalbo di Formigine): una villa settecentesca e un parco secolare faranno da sfondo alle creazioni culinarie dei piccoli cuochi. Lo scorso anno oltre 7.000 partecipanti con grembiulino e cappello d'ordinanza hanno messo le mani in pasta per realizzare altrettante ricette, pensate apposta per loro. L'evento è ideato da Laura Scapinelli e dallo staff de "La Bottega di Merlino", libreria per ragazzi e laboratori creativi di Modena.
