Liberazione, Bastiglia 80 anni dopo accoglie una una delegazione di cittadini americani
BASTIGLIA - Domenica 21 settembre, dalle 17.30 alle 19, il Museo della Civiltà Contadina di Bastiglia ospiterà un evento dal forte valore storico e simbolico: “Bastiglia 80 anni dopo – Storia di un soldato in bici”. Un’occasione per ritrovarsi, ricordare e rendere omaggio a chi ha contribuito alla Liberazione del nostro territorio. A ottant’anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, Bastiglia accoglierà una delegazione di cittadini americani, figli dei soldati dell’esercito statunitense che parteciparono alla liberazione dell’Italia. Tra loro, Val Rios, figlio di Cruz Rios, soldato dell’87° Reggimento della 10ª Divisione da montagna, che nell’aprile del 1945 immortalò con una serie di scatti suggestivi Bastiglia e i territori della provincia di Modena attraversati dal suo reggimento in marcia verso il Po. L’incontro, che è organizzato in collaborazione con l’Istituto Storico di Modena e l’ANPI, vedrà gli interventi di:
- Claudio Silingardi, vicepresidente dell’Istituto Storico di Modena
- Stefano Lugli, professore dell’Università di Modena e Reggio Emilia
- Val Rios, figlio del soldato Cruz Rios
Attraverso parole, immagini e racconti, l’evento intende restituire voce e volto a una pagina di storia vissuta, percorsa e abilmente fotografata… anche in bicicletta.
"Ritrovarsi dopo tanti anni – commenta Davide Verrone, assessore con delega alla Memoria del Comune di Bastiglia - significa riconnettersi con le proprie radici, con i luoghi e le persone che hanno segnato il cammino della libertà. È un gesto di gratitudine, ma anche di responsabilità: perché la memoria non è solo ricordo, è impegno per il futuro".
L'ingresso è libero e non occorre prenotazione. La cittadinanza è invitata a partecipare ed è attesa al Museo, in Piazza Repubblica 51, per accogliere la delegazione degli Stati Uniti e condividere un momento di riflessione e comunità.
Di seguito, due delle foto scattate da Cruz Rios:
