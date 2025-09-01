A.A.A. Cercasi mostri, a Mirabilandia casting aperto per 150 “professionisti del terrore”
Zombie, vampiri, creature della notte, anime inquiete ed esseri oscuri: prestate attenzione, questa è l’offerta di lavoro che fa per voi. Il parco divertimenti di Mirabilandia seleziona 150 attori, artisti, performer e figuranti per l’edizione 2025 dell’Halloween più grande d’Italia. Dal 4 ottobre al 2 novembre i “mostri” selezionati popoleranno le vie di Suburbia, l'horror zone di oltre 30.000 mq densa di insidie e pericoli per migliaia di visitatori, portando paura e terrore nelle notti più oscure dell’anno.
Requisiti fondamentali: la capacità di terrorizzare, incantare e sedurre il pubblico con performance immersive. Gli stylist e i make-up artist di Mirabilandia penseranno a trasformarvi per rendervi degni protagonisti del popolo di Suburbia. Per partecipare alle selezioni occorre essere maggiorenni e inviare entro il 9 settembre la propria candidatura all’indirizzo e-mail [email protected] allegando un cv con l’indicazione di precedenti esperienze e una foto.
