Accordo Aimag-Hera, Patto per il Nord: “Scaricabarile e incoerenza politica, i cittadini meritano rispetto”

MIRANDOLA E CARPI - Pubblichiamo la nota di Patto per il Nord Modena sul parere negativo della Corte dei Conti sull'accordo Aimag-Hera.

Negli ultimi anni, il Partito Democratico ha costantemente sostenuto la centralizzazione dei servizi pubblici tramite la multiutility Aimag, promuovendo partnership industriali con Hera come soluzione strategica per la gestione dei servizi. Una posizione chiara, riflessa nelle delibere votate dai comuni soci, tra cui anche San Felice sul Panaro.

Oggi, dopo il parere negativo della Corte dei Conti, esponenti del PD – tra cui Paolo Negro – sembrano scoprire improvvisamente criticità che in passato avevano ignorato o addirittura sostenuto. Una contraddizione evidente, che dimostra come le posizioni politiche cambino a seconda della convenienza.

A questo si aggiunge la nota della consigliera regionale Annalisa Arletti (FdI), che ha accusato il PD di aver gestito Aimag come cosa propria e di essere responsabile del fallimento di questa operazione. Arletti però dimentica, o finge di dimenticare, che anche il centrodestra non è esente da colpe: prima delle elezioni era contrario all’accordo, ma una volta conquistate le amministrazioni locali si è schierato a favore.

L’unico che ha mantenuto una posizione coerente nel tempo è stato il sindaco Venturini di Cavezzo.

Quello a cui assistiamo è un vero e proprio scaricabarile politico: il PD accusa il centrodestra, il centrodestra accusa il PD, e intanto nessuno si assume la responsabilità delle proprie scelte. Questo gioco delle parti alimenta solo sfiducia e astensionismo.

I cittadini non sono ingenui: vedono l’incoerenza, vedono le giravolte politiche, e finiscono per sentirsi presi in giro. Se la politica non recupera credibilità e coerenza, il rischio è che sempre più persone si allontanino dalle urne.

Patto per il Nord Modena denuncia questa situazione con chiarezza: i cittadini meritano rispetto, coerenza e responsabilità. Basta giochi di potere e scaricabarile: chi governa deve avere il coraggio di rispondere delle proprie scelte, senza cambiare idea a seconda della convenienza del momento.