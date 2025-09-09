Aggressione controllori sul bus, Filt Cgil: “Solidarietà alle lavoratrici”

"La Filt Cgil di Modena esprime solidarietà alle lavoratrici addette ai dei biglietti sugli autobus di Seta che lavorano per un azienda in appalto. L’aggressione verificatasi ieri sul bus della linea n.13 di servizi urbani di Modena è l’ennesimo episodio di violenza ai danni dei lavoratori e ci pone un interrogativo: fino a quando dovranno continuare? Il tema della sicurezza a bordo dei mezzi è sicuramente “spinoso”, ma il sindacato Filt Cgil di Modena pensa che il problema vada affrontato a più livelli, a cominciare dalle istituzioni (Prefettura) che devono garantire maggior presenza delle forze dell’ordine sui bus. Importante sarebbe inoltre l’introduzione di figure come gli steward che “affianchino” i lavoratori addetti ai controlli dei biglietti. Ma non c’è solo un problema di sicurezza a bordo dei bus Seta, c’è anche un problema di ordine pubblico in zona stazione delle corriere di Modena, dove si verificano spesso episodi di aggressioni, furti, ecc... ad utenti del trasporto pubblico locale. Sarebbe auspicabile che presso l’autostazione delle corriere di Modena venisse ripristinato il posto di polizia integrato che fino a qualche anno fa era aperto mattina e pomeriggio ed era sicuramente un presidio di controllo a beneficio dei cittadini e degli stessi lavoratori".