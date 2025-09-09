Sul bus senza biglietto, colpisce le controllori con schiaffi e pugni prima di fuggire

MODENA - Nella mattinata di ieri, lunedì 8 settembre, due donne controllori sono state aggredite a bordo di un bus Seta della linea 13, nella zona di Saliceta San Giuliano, a Modena. Non appena le donne sono salite sull'autobus per effettuare il proprio lavoro, riporta la "Gazzetta di Modena", un uomo, di origini straniere, si è alzato con l'intento di fare il biglietto. Una delle controllori gli ha spiegato che avrebbe dovuto farlo in precedenza e che, quindi, avrebbe dovuto fargli la multa. A quel punto l'uomo ha perso la testa, prima minacciando e poi effettivamente colpendo la donna con uno schiaffo e facendola cadere a terra. Intanto l'autista del bus aveva fermato il mezzo e aperto le porte, con l'intenzione di evitare una colluttazione all'interno dell'autobus.

A quel punto, l'uomo è sceso ed è fuggito, ma non prima di aver colpito con un pugno anche un'altra delle verificatrici presenti sul mezzo. Alcuni passeggeri sono subito intervenuti per provare a fermare l'aggressore e soccorrere le donne colpite, ma uno di questi è stato colpito a sua volta, fortunatamente solo di striscio. L'aggressore è riuscito a fuggire, colpendo anche l'autobus con alcuni sassi mentre si allontanava. Sul posto è poi intervenuta un'ambulanza, che ha accompagnato le due donne aggredite al Pronto soccorso per accertamenti. Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per risalire all'identità dell'aggressore, grazie anche all'ausilio delle telecamere presenti sul mezzo e delle bodycam in dotazione ai controllori.

LEGGI ANCHE: