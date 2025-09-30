Alla “All Star” dell’Aou di Modena il successo nel torneo benefico “Un gol per Baggiovara”

FORMIGINE - È stata la formazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ad aggiudicarsi il torneo di calcio a otto “Un gol per Baggiovara” che l’AOU ha organizzato ieri, lunedì 29 settembre, a Corlo di Formigine, nell’ambito delle celebrazioni dei venti anni dell’Ospedale Civile, in collaborazione con l’Associazione Team Enjoy. La squadra degli operatori sanitari ha battuto nella finalissima per 6-2 ASCO 35, ovvero la selezione “senior” dei giocatori di calcio della Repubblica di San Marino, in una partita molto combattuta nonostante il risultato. Nelle semifinali la “all star” AOU aveva battuto una selezione di “vecchie glorie” e giocatori modenesi, capitanata dall’ex canarino Riccardo Nardini, mentre ASCO 35 ha avuto il pass alla finalissima superando per 5-4 la squadra dell’Associazione Stampa Modenese. Le “vecche glorie” si sono rifatte poi nella partita per il terzo posto, battendo per 7-3 la selezione dei giornalisti.

A fine gara tutti i giocatori sono stati premiati con delle speciali medaglie con sopra impresso il logo del ventennale dell’Ospedale Civile di Baggiovara. Il ricavato della serata è stato raccolto da Team Enjoy, associazione presieduta da Nicola Ortugno, per l’acquisto di un pianoforte da destinare all’ospedale di Baggiovara.

LEGGI ANCHE: