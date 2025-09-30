Alla “All Star” dell’Aou di Modena il successo nel torneo benefico “Un gol per Baggiovara”
FORMIGINE - È stata la formazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ad aggiudicarsi il torneo di calcio a otto “Un gol per Baggiovara” che l’AOU ha organizzato ieri, lunedì 29 settembre, a Corlo di Formigine, nell’ambito delle celebrazioni dei venti anni dell’Ospedale Civile, in collaborazione con l’Associazione Team Enjoy. La squadra degli operatori sanitari ha battuto nella finalissima per 6-2 ASCO 35, ovvero la selezione “senior” dei giocatori di calcio della Repubblica di San Marino, in una partita molto combattuta nonostante il risultato. Nelle semifinali la “all star” AOU aveva battuto una selezione di “vecchie glorie” e giocatori modenesi, capitanata dall’ex canarino Riccardo Nardini, mentre ASCO 35 ha avuto il pass alla finalissima superando per 5-4 la squadra dell’Associazione Stampa Modenese. Le “vecche glorie” si sono rifatte poi nella partita per il terzo posto, battendo per 7-3 la selezione dei giornalisti.
A fine gara tutti i giocatori sono stati premiati con delle speciali medaglie con sopra impresso il logo del ventennale dell’Ospedale Civile di Baggiovara. Il ricavato della serata è stato raccolto da Team Enjoy, associazione presieduta da Nicola Ortugno, per l’acquisto di un pianoforte da destinare all’ospedale di Baggiovara.
- Aggressione alla stazione delle corriere di Modena, fermati tre minorenni
- Mirandola, il maresciallo Stefano Di Antonio subentra al maresciallo capo Luca Solido a San Martino Spino
- Al via il censimento degli autovelox, registrazione entro il 30 novembre oppure multe nulle
- Solidarietà a Francesca Albanese e riconoscimento Stato di Palestina, Fratelli d'Italia abbandona l'aula a Nonantola
- A Finale Emilia tre nuove Eco-Station per la raccolta dei rifiuti
- Vede la Polizia e fugge in bici, fermato e denunciato 25enne: sarà espulso
- Carpi, "Ottobre rosa" per la prevenzione dei tumori al seno
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Ceste del pane vuote con insetti e carenze igieniche nel deposito alimenti, sanzionato panificio nella Bassa