Alla guida di uno scooter rubato finisce contro la recinzione di una casa, 33enne denunciato dai Carabinieri
MODENA - Nella notte tra ieri, 1° settembre, e oggi, 2 settembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno segnalato in stato di libertà un 33enne di origini ghanesi, irregolare sul territorio nazionale, per le ipotesi di reato di ricettazione e soggiorno illegale nel territorio dello Stato Italiano. L'uomo, che stava percorrendo l’incrocio tra via Francia e strada Attiraglio, a Modena, alla guida di uno scooter, dopo aver incrociato la pattuglia che stava perlustrando l’area ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro la recinzione di una casa.
Dopo l'impatto, ha abbandonato il mezzo e si è allontanato a piedi, venendo intercettato poco dopo dai militari: sul corpo aveva ancora le ferite dovute all'incidente. All’esito dell’identificazione è stato sottoposto ad una perquisizione, che ha consentito di rinvenire una dose di eroina ed un paio di forbici ospedaliere. Lo scooter è risultato, inoltre, essere oggetto di furto, consumato qualche giorno prima a Modena. Il mezzo è stato successivamente restituito al proprietario. Oltre alla denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena, il 33enne è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.
