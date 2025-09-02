Carpi, incoronata “Miss Grand Prix” 2025: insulti razzisti sui social per 27enne di origini dominicane

CARPI - Estefani Yan, ragazza di 27 anni di origini dominicane residente a Carpi dal 2019, è stata incoronata nei giorni scorsi "Miss Grand Prix" 2025 sul palco di piazza Salotto, a Pescara: si tratta di un titolo molto prestigioso nell'ambito dei concorsi di bellezza, ma immediatamente dopo averlo conquistato per la giovane è iniziata la gogna social. Infatti, sul web sono arrivati numerosi insulti di carattere razziale e commenti secondo cui la 27enne non rappresenterebbe la "bellezza carpigiana".

"Non mi aspettavo tutto questo odio - ha commentato Estefani Yan alla stampa locale - All'inizio mi ha ferita, ma poi ho deciso di prenderla con forza e lucidità: i social sono così, ci sarà sempre chi ti apprezza e chi ti critica. Mi sono detta che forse c'è gente che non ragiona e che si lascia trasportare dai pregiudizi. Io non ho mai detto di essere italiana: rappresento Carpi perchè vivo qui da anni, ci lavoro, questa è casa mia. Per me è stato un onore portare la corona a Carpi. Se qualcuno dice che non rappresento la bellezza carpigiana perchè non ho tratti italiani, lo trovo eccessivo. Io sono parte di questa città, anche se non sono nata qui".