Carpi, incoronata “Miss Grand Prix” 2025: insulti razzisti sui social per 27enne di origini dominicane
CARPI - Estefani Yan, ragazza di 27 anni di origini dominicane residente a Carpi dal 2019, è stata incoronata nei giorni scorsi "Miss Grand Prix" 2025 sul palco di piazza Salotto, a Pescara: si tratta di un titolo molto prestigioso nell'ambito dei concorsi di bellezza, ma immediatamente dopo averlo conquistato per la giovane è iniziata la gogna social. Infatti, sul web sono arrivati numerosi insulti di carattere razziale e commenti secondo cui la 27enne non rappresenterebbe la "bellezza carpigiana".
"Non mi aspettavo tutto questo odio - ha commentato Estefani Yan alla stampa locale - All'inizio mi ha ferita, ma poi ho deciso di prenderla con forza e lucidità: i social sono così, ci sarà sempre chi ti apprezza e chi ti critica. Mi sono detta che forse c'è gente che non ragiona e che si lascia trasportare dai pregiudizi. Io non ho mai detto di essere italiana: rappresento Carpi perchè vivo qui da anni, ci lavoro, questa è casa mia. Per me è stato un onore portare la corona a Carpi. Se qualcuno dice che non rappresento la bellezza carpigiana perchè non ho tratti italiani, lo trovo eccessivo. Io sono parte di questa città, anche se non sono nata qui".
Il caso ha assunto una portata nazionale venendo riportato anche da testate quali Open.
