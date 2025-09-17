Alla vista della Polizia prova a fuggire e a disfarsi della droga, arrestato 18enne

MODENA -La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 18 anni per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente.

Nella serata di ieri, martedì 16 settembre, intorno alle ore 19, la Squadra Volante è intervenuta nei pressi di Largo del Pozzo, a Modena, dove era stata segnalata la presenza di alcune persone dall’atteggiamento sospetto.

Alla vista della Polizia, un giovane si è dato a precipitosa fuga, tentando di disfarsi di un involucro lanciandolo all’interno del giardino di un nido d’infanzia nelle vicinanze. Il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato raggiunto e bloccato dagli operatori. All’interno dell’involucro, subito recuperato dagli agenti, sono stati rinvenuti circa 50 grammi di hashish, due confezioni di cocaina e un bilancino di precisione.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena.

