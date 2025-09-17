Inizio della scuola, bus pieni e orari non rispettati: studenti rimangono a piedi
MODENA - Il problema è noto e si ripete tutti gli anni, specialmente nelle prime settimane dopo l'avvio delle lezioni, quando in molte scuole gli orari sono ancora provvisori e, dunque, anche per chi organizza il servizio di trasporto pubblico è più complicato far quadrare orari e corse: anche quest'anno, però, qualcosa non sta funzionando. Infatti, sono tante le segnalazioni e i racconti riportati in questi giorni dalla stampa locale relativi a studenti e famiglie che si lamentano per i bus troppo pieni o che passano in ritardo rispetto all'orario previsto, causando di conseguenza anche ritardi nell'ingresso a scuola oppure lasciando a piedi alcuni ragazzi in quanto troppo carichi per farne salire altri.
Le conseguenze, però, sono per studenti e famiglia: per i primi, quando va bene si tratta di viaggiare in condizioni complicate per il poco spazio e le alte temperature dovute al gran numero di persone a bordo degli autobus, mentre quando va male si tratta di arrivare in ritardo a scuola, ricevendo note e richiami. Per i secondi, la problematica è quella di dover portare i proprio figli a scuola se vengono lasciati a piedi dall'autobus: situazione che, naturalmente, crea problematiche al lavoro.
- Inizio della scuola, bus pieni e orari non rispettati: studenti rimangono a piedi
- Lite tra ragazzi a San Possidonio, 12enne minacciato con un coltello
- A Concordia un meeting dedicato alle piccole e medie imprese
- La Nazionale Under 18 di beach volley dell'Arabia Saudita si allena a Bomporto
- Frequentava siti con legami con la jihad, indagini anche su un 36enne residente nella Bassa
- Finale Emilia, arrestato 33enne condannato per una serie di reati contro il patrimonio
- Mirandola, cinque platani malati saranno abbattuti in via Gramsci, via Circonvallazione e viale 5 Martiri
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"