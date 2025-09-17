Armata di coltello, aggredisce i Carabinieri con sputi e graffi: arrestata 31enne
MODENA - Nel pomeriggio di ieri, martedì 16 settembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto in flagranza di reato una 31enne modenese, ritenuta responsabile dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e porto abusivo di coltello. L’intervento dei militari è scaturito da una richiesta pervenuta alla Centrale Operativa, che segnalava la presenza di una persona sospetta nei pressi della sede AVIS Provinciale di via Borri.
Giunti sul posto, i Carabinieri hanno individuato la donna, in apparente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti: sottoposta a controllo, la 31enne è stata trovata in possesso di un coltello dalla lama lunga circa 15 cm.
Durante la fase di identificazione, la donna ha opposto attiva resistenza al controllo, aggredendo i militari con sputi, spintoni e graffi. Uno degli operanti ha riportato lievi lesioni, successivamente medicate presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Modena.
La donna è stata pertanto tratta in arresto e, a seguito dell’udienza per direttissima, è stata sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
- Grande successo per la sfilata a Cavezzo, in passerella donne di età e taglie diverse
- Armata di coltello, aggredisce i Carabinieri con sputi e graffi: arrestata 31enne
- Unimore, il team di MoRe Modena Racing trionfa nella Formula SAE Italy per il 2° anno consecutivo
- "Acetaie aperte" si presenta, dal 26 settembre al 4 ottobre "settimana balsamica" a Modena e provincia
- Chi sono i papà di oggi e quali sfide si trovano davanti? A Medolla un film e un esperto per parlarne
- Carpi, "Un viaggio lungo una storia" rinnova gli spazi espositivi dei musei di Palazzo dei Pio
- "Lucius in Fabula", a Mirandola le canzoni di Lucio Dalla rivisitate in chiave jazz
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"