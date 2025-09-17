Incendio a San Possidonio, intervengono i Vigili del Fuoco

SAN POSSIDONIO - Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 settembre, a San Possidonio. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono ancora in corso e le squadre dei Vigili del Fuoco, intervenute da Carpi, San Felice e Mirandola, sono ancora sul posto. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, il fuoco si sarebbe sviluppato nell'area del frutteto di un'azienda agricola. In fiamme anche materiale plastico.

