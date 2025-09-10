Auto in panne, famiglia scende e bimba di 8 anni muore travolta da un tir

Un tragico incidente si è verificato nella mattinata di ieri, martedì 9 settembre, a Resina, in provincia di Perugia sull'E45. Una famiglia di origine tunisina, residente da tempo a San Biagio di Argenta, nel ferrarese, era in viaggio con un un camper, guidato dal padre, e un'auto, guidata dalla madre con a bordo due bambine, quando improvvisamente proprio quest'ultimo mezzo ha avuto qualche problema. Auto e camper si sono quindi fermati ed è intervenuto anche un mezzo dell'Anas, che ha azionato i lampeggianti e posizionato i segnalatori lungo la carreggiata, per avvertire gli automobilisti in arrivo dell'ostacolo lungo la carreggiata.

La famiglia è quindi scesa da camper e auto per provare a risolvere il problema, quando è sopraggiunto un tir, che, probabilmente non avendo visto i segnalatori posizionati dal mezzo Anas, ha colpito proprio quest'ultimo, per poi investire la famiglia: ad avere la peggio è stata una bambina di otto anni, che è morta sul colpo, ma anche il padre, un uomo di 63 anni, è rimasto ferito gravemente e si trova ora ricoverato all'ospedale di Peugia. Ferite più lievi per la madre e per la sorella della bambina tragicamente scomparsa.

