Lutto per la morte di Mirella Testi, anima di Avis Mirandola
MIRANDOLA - Mirandola in lutto per la morte, all'età di 66 anni e dopo una lunga malattia, di Mirella Testi, a lungo infermiera all'ospedale Santa Maria Bianca e vera e propria colonna portante di Avis Mirandola, associazione all'interno della quale ha ricoperto i ruoli di segretaria, vicepresidente, presidente e tesoriera nell'ambito di un impegno iniziato alla fine degli anni '70.
Mirella Testi è scomparsa lunedì 8 settembre: non si è sentita bene mentre si trovava sola in casa, è riuscita ad avvertire i soccorsi, ma quando questi sono arrivati hanno potuto solamente constatare il decesso della donna. I funerali sono in programma domani, giovedì 11 settembre, con partenza alle 9.30 dalla Casa funeraria Terracielo di Mirandola per proseguire in Duomo, dove alle 10 verrà celebrata la Santa Messa.
Di seguito, il messaggio di cordoglio pubblicato sulla propria pagina Facebook da Avis Provinciale Modena:
"Addio a Mirella Testi, braccia, cuore ed anima dell'AVIS di Mirandola, punto di riferimento per tutti i donatori mirandolesi e per l' AVIS tutta. Grazie, "Mirella di Mirandola", per il tanto che hai fatto e per come l'hai fatto. Le esequie si terranno giovedì 11 alle 9.30 dalla casa funeraria Terracielo di Mirandola per proseguire in Duomo dove alle 10 verrà celebrata la Santa Messa".
-
Mirandola, si inaugura l’anno accademico 2025-2026 dell’Università della Libera Età “Bruno Andreolli”
- Lutto per la morte di Mirella Testi, anima di Avis Mirandola
- Un ponte di solidarietà tra Modena e la città indiana di Jamkhed
- Lavori per oltre un milione di euro sulle strade provinciali, interventi anche nelle zone di Mirandola, Carpi e Modena
- Caso aMo, Platis (FI): "Mezzetti arriva fuori tempo massimo"
- Casi sospetti di arbovirosi, al via i trattamenti a Bomporto
- Nonantola, furto nella sede di Officine Musicali
- Caccia, nel modenese tre sanzioni su oltre cento controlli della Polizia Provinciale
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero
- Finale Emilia, nuovo furto di rame al cimitero
- San Martino Spino, finisce con la macchina nel canale... ma va comunque a lavorare