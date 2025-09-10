Lutto per la morte di Mirella Testi, anima di Avis Mirandola

MIRANDOLA - Mirandola in lutto per la morte, all'età di 66 anni e dopo una lunga malattia, di Mirella Testi, a lungo infermiera all'ospedale Santa Maria Bianca e vera e propria colonna portante di Avis Mirandola, associazione all'interno della quale ha ricoperto i ruoli di segretaria, vicepresidente, presidente e tesoriera nell'ambito di un impegno iniziato alla fine degli anni '70.

Mirella Testi è scomparsa lunedì 8 settembre: non si è sentita bene mentre si trovava sola in casa, è riuscita ad avvertire i soccorsi, ma quando questi sono arrivati hanno potuto solamente constatare il decesso della donna. I funerali sono in programma domani, giovedì 11 settembre, con partenza alle 9.30 dalla Casa funeraria Terracielo di Mirandola per proseguire in Duomo, dove alle 10 verrà celebrata la Santa Messa.

Di seguito, il messaggio di cordoglio pubblicato sulla propria pagina Facebook da Avis Provinciale Modena:

"Addio a Mirella Testi, braccia, cuore ed anima dell'AVIS di Mirandola, punto di riferimento per tutti i donatori mirandolesi e per l' AVIS tutta. Grazie, "Mirella di Mirandola", per il tanto che hai fatto e per come l'hai fatto. Le esequie si terranno giovedì 11 alle 9.30 dalla casa funeraria Terracielo di Mirandola per proseguire in Duomo dove alle 10 verrà celebrata la Santa Messa".

