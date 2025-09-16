Auto si ribalta a Piumazzo, ferita una donna

CASTELFRANCO EMILIA - Un incidente si è verificato nella giornata di ieri, lunedì 15 settembre, in via Noce, a Piumazzo, frazione di Castelfranco Emilia. Intorno alle ore 18, un'auto guidata da una donna, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata: la donna al volante è rimasta ferita nell'incidente ed è stata trasportata all'ospedale di Baggiovara in codice 2. Oltre ai soccorsi, sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi: è stato necessario chiudere momentaneamente la strada, poi riaperta intorno alle 18.45.

LEGGI ANCHE: