Trattore con rimorchio incastrato in un sottopassaggio tra Castelfranco e Nonantola, ferito 30enne

CASTELFRANCO - Un trattore con rimorchio è rimasto incastrato in un sottopassaggio in via per Panzano, nel territorio comunale di Castelfranco Emilia e, più precisamente, nella frazione di Rastellino. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 settembre, la strada è rimasta chiusa dalle 14.30 alle 17 per consentire le operazioni di soccorso e di recupero del mezzo. L'uomo che si trovava alla giuda del trattore, un 30enne, è rimasto parzialmente schiacciato dal rimorchio: è stato portato in ambulanza al Pronto Soccorso, ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale.

